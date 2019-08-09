В Китае объяснили снижение курса юаня

Резкого падения курса юаня в ближайшие дни не произойдет по экономическим причинам, рассказал замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

«Наблюдаемое понижение курса юаня – обычное явление. Власти КНР способны обеспечивать стабильность национальной валюты хотя бы потому, что экономика Китая за последние годы продолжала демонстрировать стабильный качественный рост. Соответственно, резкая дефляция юаня просто невозможна», – передает ТАСС слова Чжоу Вэйди.

Он также отверг обвинения, предъявленные Вашингтоном Пекину в связи с якобы имевшими место валютными манипуляциями.

«Во-первых, в начале августа Федеральная резервная система США понизила ключевую ставку, с другой стороны, американский президент Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. Поэтому то, что произошло в Соединенных Штатах, неизбежно привело к реакции рынка – правительство Китая не вмешивалось в процесс формирования курса юаня», – сказал Чжоу Вэйди.

Тем временем в пятницу утром Народный банк Китая вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар.

Напомним, в четверг Центробанк Китая впервые с 21 апреля 2008 года опустил курс национальной валюты ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.

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