США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов, говорится в докладе Минфина США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров Вашингтона.

Исключение из списка принято в преддверии подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, передает ТАСС.

Напомним, 5 августа 2019 года министерство финансов США внесло Китай в список валютных манипуляторов. После этого Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару до минимума за последние 11 лет, а глава Центробанка КНР предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США.

В середине октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении важных торговых договоренностей с Китаем.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД