Член экипажа выпал из самолета в Хельсинки

В аэропорту Хельсинки член экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета А320, находившегося на стоянке, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).

«Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Представитель ведомства Янне Котиранта рассказал, что борт принадлежит Finnair. Какие именно травмы получил пострадавший, он не уточнил. На момент инцидента в самолете был только персонал.

Ранее в Уганде член экипажа самолета авиакомпании Emirates выпал из воздушного судна в аэропорту Энтеббе и получил серьезные травмы.