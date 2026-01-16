Кинокритик Шпагин осудил предложение запретить фильм «Чебурашка»

Tекст: Дарья Григоренко

Он заявил, что такие проекты возвращают зрителей в кинотеатры и пробуждают у молодежи интерес к советской классике. По его мнению, депутаты не должны запрещать подобные фильмы, а, напротив, гордиться ими, передает Газета.Ru.

Шпагин отметил, что сейчас картины вроде «Чебурашки» становятся популярными семейными фильмами, которые объединяют людей разных возрастов и связывают прошлое с настоящим. Он подчеркнул, что ремейки вызывают у молодежи желание узнать о первоисточниках, а появление новых версий классических сюжетов способствует росту интереса к культурному наследию.

Кинокритик выразил уверенность, что дефицит серьезных фильмов в российском кинематографе связан не с «Чебурашкой», а со страхом продюсеров перед ограничениями и возможными запретами. Он отметил: «Радоваться нужно. Это единственный островок творческой свободы. Эти вот фэнтези, ремейки, которые не предвещали ничего хорошего, приносят только хорошее».

В завершение Шпагин эмоционально обратился к депутатам с вопросом: «А вы не ослы, господа?», предположив, что подобные запреты могут нанести вред всей отечественной культуре.

На заседании комитета Госдумы по культуре депутат Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» вредным продуктом, который, по его словам, «разлагает детей» и мешает развитию серьезного кино.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка 2» вновь показала лучшие результаты по кассовым сборам за уикенд, превысив отметку в 2 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Дмитрий Дьяченко заявил о продолжении истории Чебурашки после успеха второй части. Картина «Чебурашка 2» приблизилась к сборам в 3,5 млрд рублей и обошла фильм «Волшебник Изумрудного города», который был лидером проката в 2025 году.