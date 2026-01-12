Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.0 комментариев
«Чебурашка 2» остался лидером российского кинопроката вторую неделю
Лента «Чебурашка 2» вновь показала лучшие результаты по кассовым сборам за уикенд, превысив отметку в 2 млрд рублей.
Фильм «Чебурашка 2» вновь стал лидером российского кинопроката, сохраняя позицию чемпиона уже вторую неделю, передает РИА «Новости».
По данным портала kinobusiness.com, за прошедшие выходные сборы картины в России и странах СНГ достигли 2,1 млрд рублей.
На втором месте в рейтинге оказался фильм Сарика Андреасяна «Простоквашино», который собрал 525,5 млн рублей. Третью строчку заняла кинокартина «Буратино», ее сборы составили 512 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Дмитрий Дьяченко заявил о продолжении истории Чебурашки после успеха второй части. Картина «Чебурашка 2» приблизилась к сборам в 3,5 млрд рублей и обошла фильм «Волшебник Изумрудного города», который был лидером проката в 2025 году.