Пользователей WhatsApp обманули с помощью Adidas

Разработчики антивирусной компании ESET сообщили о мошеннической схеме в WhatsApp, в которой используется бренд Adidas.

Мошенники через мессенджер рассылали сообщения о том, что Adidas якобы в честь юбилея дарит футболки и обувь, отметили в компании, передает РИА «Новости».

«Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея», – говорится в сообщении мошенников. В тексте также есть ссылка, по которой мошенники призывают перейти пользователей.

«На первый взгляд, объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга. Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas», – отметили в ESET.

При переходе пользователь попадает на страницу с опросом, после прохождения которого его уведомляют об обработке ответов. Для получения подарков клиентам предлагается разослать сообщение 20 контактам. Таким образом фишинг продолжает распространяться, собирая персональные данные о пользователях.

«ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и т.д., поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей. Защитить свои данные и финансы от мошенников можно с помощью комплексных антивирусных решений с функцией защиты онлайн-платежей и модулем «Антифишинг», – отметили в компании.

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