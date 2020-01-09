Как проверить свой смартфон на вирусы?

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Когда мир окунется в новую рецессию

Предпосылок для нового глобального кризиса немалоФото: Yuya Shino/Reuters
Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?  Подробности...
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Российский взгляд на историю доводит Польшу до крайних мер

В Польше хотят запретить толкование истории «с российской точки зрения»Фото: ТАСС
В Польше весьма оригинально намерены бороться с «переписыванием и фальсификацией истории» – с точки зрения Варшавы, этим занимается Россия. Речь идет о российском понимании сути событий сентября 1939 года, и некоторые польские политики желают запретить ее распространение в уголовном порядке. Зачем им это и как подобный запрет будет выглядеть? Подробности...
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2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
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«Филигранный» удар Ирана дал шанс не допустить войны

Ракетный удар Ирана стал первой «пощечиной» СШАФото: Mahmood Hosseini/Reuters
Беспрецедентные ракетные удары КСИР по военным базам США могли показаться началом большой войны. На деле эта акция, скорее всего, стала максимально бескровным выходом из острой фазы ирано-американского конфликта на данном этапе. Как в реальности будут развиваться события, зависит от решения Трампа, но пока ситуация выглядит выгодной для обеих сторон. Главный вопрос дня – имеет ли ко всему этому отношение катастрофа украинского самолета? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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    Как изменилась Россия за последние 20 лет

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    Обсуждение: 6 комментариев

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Как проверить свой смартфон на вирусы?

              		   9 января 2020, 08:20
              Фото: imago stock&people/Global Look Press

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              Вирусы – это вредоносные приложения, код которых позволяет им работать на вашем смартфоне в интересах третьей стороны. Они могут как полностью маскироваться под приложение, не выполняя при этом никаких полезных функций, так и работать в нагрузку с нормальной, на первый взгляд, программой.

              Где подхватываем

              Переходя по ссылкам на сомнительных сайтах – пиратских торрент-трекерах или стримингах, порноресурсах и так далее. Или устанавливая приложения не через Google Play или AppStore, а с других сайтов.

              Как распознать

              Ущерб от работы вирусов напрямую перекликается с признаками, по которым их можно распознать. Помимо самого очевидного – баннера-вымогателя, который не даст вам пользоваться устройством, есть несколько менее явных:

              – Телефон начал тормозить. Это может означать, что в фоновом режиме запущены один или несколько сильно загружающих систему процессов.

              – Телефон начал сильно греться. Причина в том же самом.

              – Батарея стала разряжаться быстрее. Здесь могут быть три причины: либо смартфон старый и аккумулятор просто деградирует, либо вы установили множество ресурсозатратных приложений, либо вирус. 

              – Исчезают деньги со счета. Часть вредоносных приложений может при установке запросить у вас разрешения на звонки и отправку смс. Если оно их получило, то можете ожидать множества исходящих вызовов на неизвестные номера и сообщений туда же.

              – Появились перебои со связью во время разговора. Код далеко не всех вирусов пишут настолько аккуратно, чтобы он никак не затрагивал сторонних процессов. Такой цели у мошенников попросту нет, и поэтому некоторые вредоносные приложения, в особенности имеющие разрешение на звонки, могут создавать помехи во время разговора.

              – Много рекламы. Если в системе начали всплывать многочисленные рекламные баннеры – это верный признак присутствия вредоносной программы. Плюс в том, что такие вирусы по крайней мере не воруют данные и не наносят, как правило, другого ущерба.

              Если же говорить не о признаках, а о прямом, но незаметном сразу ущербе, то это хищение личных данных – номеров карт, контактов, фотоснимков, паролей и так далее.    

              Как проверить телефон

              Если вы не подхватили баннер-блокировщик, то довольно просто – установив через официальный магазин приложений любой известный антивирус. Причем специалисты рекомендуют «прогнать» систему дважды – сначала через один, а затем, удалив его и установив другой, воспользоваться уже следующим. 

              Если у вас встал блокировщик экрана, попробуйте включить в телефоне безопасный режим. Способы сделать это отличаются в зависимости от компании-производителя и конкретной модели, так что лучше поискать нужный вам в интернете. Или разучить его заранее. Если баннер пропал, зайдите в настройках в меню приложений и отключите у всех права администратора. После этого можно включать обычный режим.

              Если это не помогло, можно сделать полный сброс системы. Если вы регулярно создавали резервную копию, то ничего страшного не произойдет – все файлы и настройки можно будет восстановить. Так что этим вопросом лучше тоже озаботиться заранее. 

              Но перед полным сбросом можно попробовать еще один вариант – проверить телефон на вирусы через свой ПК или Mac. Практически любой современный антивирус позволяет проверить стороннее устройство, как правило, подключенное к компьютеру через кабель. Кроме того, есть и специальные программы для стационарных компьютеров, с помощью которых можно проверить внутреннюю память смартфона – их тоже несложно найти в интернете.


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