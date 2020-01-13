Улюкаев опубликовал стихи про «рассуждения многотомные»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, опубликовал два новых стихотворения, которые написал в колонии.

Стихотворения публикует Агентство городских новостей «Москва»:

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме – винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое – больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит – не выкинуть слов из песен –

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу».

Также опубликовал бывший чиновник и второе стихотворение:

«От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку – волк

Если забыть про душу!»

Ранее Улюкаев рассказал о жизни и работе в тюрьме.

Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

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