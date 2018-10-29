Экс-министр Улюкаев рассказал о жизни в тюрьме

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о жизни и работе в тюрьме.

Говоря о своей работе в библиотеке, Улюкаев назвал ее «довольно интересной». «Библиотека здесь хорошая – более 15 тысяч книг, в основном художественных. … Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьезные книги. …Бывают и довольно интересные обсуждения», – заявил бывший министр.

Он также рассказал, что, будучи в заключении, скучает только по своим родным и близким, а не по работе на госслужбе, сообщает NEWS.ru.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.