Ренату Литвинову в день рождения сбили в центре Москвы

В воскресенье в центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову, сообщила ассистент актрисы Александра.

В комментарии каналу «Звезда» она заверила, что с Литвиновой все в порядке.

По ее словам, женщина шла по улице, и у ресторана McDonald’s на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля находилась девушка.

Происшествие случилось в день рождения Литвиновой. В воскресенье ей исполняется 53 года.

Со ссылкой на Telegram-канал Mash телеканал сообщает, что в ДТП у актрисы оказались повреждены рука и нога.