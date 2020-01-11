США сочли убийство Сулеймани полезным для переговоров с Ираном

После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани шансы на переговоры с Тегераном выросли, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он считает, что «шансы» сесть за стол переговоров и «договориться о соглашении значительно увеличились», так как Сулеймани больше нет на «поле боя», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

По мнению О'Брайена, в Иране поняли, что «не хотят военной конфронтации» с США. Кроме того, Тегеран, как считают в Вашингтоне, осознал, что «кампания максимального давления не закончится». Сулеймани полагал, что может добиться ее прекращения, наращивая эскалацию, «сбивая беспилотники, выводя из строя саудовские НПЗ, захватывая суда и тому подобное», сказал О'Брайен.

Сейчас, по словам советника президента США, «эти игры закончились» и Иран «выходит из состояния повышенной боевой готовности».

О'Брайен, отвечая на вопрос, почему США открыто признались в убийстве Сулеймани, заявил: «Не так много стран, способных осуществить эту атаку». Советник президента обвинил Сулеймани в «подготовке нападений на американцев», Вашингтон решил помешать нападениям.

«Это получило бы гласность», – сказал О'Брайен.

В начале января в ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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