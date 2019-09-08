Симоньян рассказала, из-за чего чуть не подралась с Навкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала об ожесточенном споре с фигуристкой Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Пока наши парни вчера яростно болели за Хабиба, мы с Навкой обсуждали преимущества рецептов борща. Она все про свой украинский, а я про свой, кубанский. Тоже чуть не подрались, между прочим:)» – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпионата UFC, победив американца Дастина Порье. После этого ирландец Конор Макгрегор вызвал россиянина на бой-реванш.