Макгрегор захотел драться с Нурмагомедовым в Москве

Боец UFC ирландец Конор Макгрегор призвал провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

«Бронируйте мой матч-реванш в Москве», – написал Макгрегор в своем Twitter.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае отказа Тони Фергюсона от боя с Нурмагомедовым следующим соперником россиянина снова станет ирландец Макгрегор.

В ночь на воскресенье Нурмагомедов защитил титул чемпионата UFC, победив американца Дастина Порье.

С Макгрегором россиянин встречался 7 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал обеду, но поединок завершился скандалом из-за драки на ринге и за его пределами после боя.