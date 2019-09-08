Названо условие нового боя Нурмагомедова и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в случае отказа Тони Фергюсона от боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, следующим соперником чемпиона в легком весе снова станет ирландец Конор Макгрегор.

«Будет ли реванш Конора и Хабиба? Да. Фергюсон следующим получит бой за титул. Если Тони не захочет и не сможет принять, то мы будем искать замену. Думаю, Макгрегор является логичным вариантом и все обрадуются такому решению», – передает слова Уайта RT.

Напомним, в ночь на воскресенье Нурмагомедов защитил титул чемпионата UFC, победив удушающим приемом американца Дастина Порье.

С Макгрегором россиянин встречался 7 октября 2018 года. В поединке, который завершился скандалом и последующим временным отстранением российского бойца за неспортивное поведения после боя, победу одержал Нурмагомедов.