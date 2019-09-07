Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с американцем Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье в поединке, который прошел Абу-Даби.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде, передает ТАСС.

30-летний Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC. Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над 30-летним Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, выиграв у соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Данный титул дал ему статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым. В послужном списке Порье 31 поединок, он одержал 25 побед и потерпел 6 поражений.

Ранее тренер российского спортсмена назвал гонорар Нурмагомедова за бой с Порье.

Напомним, в августе Нурмагомедов обещал покалечить Порье в бою за титул чемпиона UFC.