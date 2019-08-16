Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов пообещал покалечить американца Дастина Порье в предстоящем 7 сентября в Абу-Даби бою турнира UFC 242.

В преддверии боя соперники устроили традиционный для этого вида спорта словесный поединок, пишет «Российская газета». Сначала американец пообещал Хабибу «море боли и страданий» и заявил, что Нурмагомедов будет истекать кровью.

В ответ на это россиянин в видео-блоге Anatomy of a Fighter рассказал о том, как проходит его подготовка, а затем передал горячий привет сопернику.

«Меньше месяца осталось. Я более чем готов. Вес хороший, форма хорошая. Без травм. 7 сентября я искалечу этого парня», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, в воскресенье боец смешанных единоборств американец Тони Фергюсон опубликовал в соцсетях запись, в которой заявил, что открыл «сезон охоты» на своих потенциальных противников – россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.