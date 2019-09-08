Бузова высмеяла беременную жену Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова в эфире проекта «Дом-2» уничижительно отозвалась об Анастасии Костенко, которая сейчас ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.

«В моей жизни была история: одна женщина фотографировалась на фоне плакатов моих с моим мужчиной, а потом стала его женщиной. Такие случаи зачастую происходят в жизни», – заявила Бузова.

Фрагмент программы «Дом-2» опубликован в Instagram.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года после четырех лет брака. В феврале на концерт Бузовой в Москве фанаты пришли с плакатами, на которых были написаны оскорбительные фразы в адрес Тарасова.

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