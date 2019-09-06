Гварамии предъявлены обвинения в растратах и фальсификациях

Генпрокуратура Грузии объявила, что предъявила новые обвинения – в растратах и фальсификациях финансовой документации бывшему гендиректору телекомпании «Рустави-2» Николозу Гварамии, который ранее обещал мочиться в вино и «боржоми», поставляемые в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вместе с ним по этим делам предъявлены обвинения бывшему финансовому директору данной телекомпании Кахаберу Дамения и руководителю фирмы «Интермедиа плюс» Зурабу Иашвили, на чьи счета, по данным следствия, переводились получаемые от рекламы финансы из «Рустави-2» по преступной схеме.

Как отмечает прокуратура, Гварамия и его подельники таким образом в личных целях получили более 6 млн 700 тыс. лари (ныне это примерно 2,3 млн долларов), которые были использованы бывшим гендиректором «Рустави-2» на приобретение для себя двух квартир в престижном районе Тбилиси, которые он затем реализовал.

Гварамия, Дамения и Иашвили вызваны в ГП для предъявления обвинения.

Напомним, в июле на «Рустави-2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства. Затем Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

После генпрокуратура Грузии предъявила Гварамии обвинения в умышленном нанесении телеканалу денежного ущерба в размере свыше 6 млн лари (более 2 млн долларов).

Он был уволен с телеканала, в Грузии его высмеяли.

Затем стало известно, что телекомпания «Рустави-2» перестраивает работу в связи с тем, что ее покинула группа журналистов. В том числе с телеканала были уволены Георгий Габуния и начальник информационной службы Нодар Меладзе.

На фоне этого Гварамия заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.

Отметим, что его обвинили в шантаже сотрудников «Рустави 2».

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