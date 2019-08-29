Гварамию обвинили в шантаже сотрудников «Рустави-2»

Бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия, обещавший мочиться в поставляемые в Россию вино и «боржоми», шантажирует журналистов, которые не покинули телекомпанию и продолжили работать при новом руководстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как заявил грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» нынешний гендиректор Паата Салия, на «Рустави-2» работало 852 сотрудника, покинуло телекомпанию около пятидесяти.

По его словам, оставшиеся испытывают «психологическое давление, стресс, слышат оскорбления, нападки, обвинения в предательстве».

Паата Салия сказал, что такие атаки исходят от Гварамия и его сторонников, которые создают новое телевидение – «Мтавари архи» («Главный канал»).

При этом Гендиректор «Рустави-2» сказал, что его телекомпания продолжит сохранять лидирующие позиции на телевизионном рынке Грузии.

«Мы будем в рейтингах первыми, у нас для этого есть все возможности», – заявил он.

Что касается ушедших и уволенных, часть из которых, включая Гварамия, подозреваются в финансовых махинациях, то Салия заявил, что «деньги должны быть ими возвращены, придет и это время».

«Мтавари архи» не составит нам конкуренцию. Гварамия пытается обмануть сотрудников и разрушить «Рустави-2», но у него не получится», – сказал Салия.

Напомним, телекомпания «Рустави-2» перестраивает работу в связи с тем, что ее покинула группа журналистов. В том числе с телеканала были уволены Георгий Габуния и начальник информационной службы Нодар Меладзе.

Бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия, обещавший мочиться в поставляемые в Россию вино и «боржоми», заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.

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