Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире

Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габуния, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Красные линии перейдены, началась тотальная чистка», – сказал Сесиашвили.

Ведущие сообщили, что встретятся с телезрителями в будущем на другом канале. Вероятно, подразумевается новая телекомпания, которую создает экс-гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия.

Гварамия, напомним, подозревается в финансовых махинациях, ему запрещено покидать Грузию.

Увольнение группы журналистов нынешний Гендиректор канала Паата Салия объяснил «конфликтом интересов». По его словам, «невозможно, чтобы в компании работали люди, которые противостоят ей и ее владельцу».

Он также заявил, что время, когда на этом ТВ задания раздавал экс-президент Михаил Саакашвили, завершилось.

Среди уволенных, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, тележурналист Георгий Габуния, нецензурно обругавший президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Накануне в Сеть попали указания Саакашвили начальнику информационной службы «Рустави-2» Нодару Меладзе, как необходимо рассказывать в сюжете о новых инициативах экс-президента по «спасению Грузии», о которых тот говорил во время выступления в Варшаве.

Меладзе также был уволен во вторник.

Паата Салия не исключил, что канал будет судиться с некоторыми из уволенных журналистов - есть подозрения, что они незаконно получали крупные суммы денег от рекламных поступлений на счета «Рустави-2».