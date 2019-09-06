Путин пошутил по поводу приглашения на Колыму

Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента Владимира Путина попробовать себя в качестве золотодобытчика.

Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский в ходе этой встречи пригласил президента посетить их регион.

«Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт», – передает РИА «Новости» слова Басанского.

Путин, намекая на поднятую Басанским в ходе встречи проблему незаконной добычи этого металла, в шутку поинтересовался: «Не будете обращаться в соответствующие органы?».

«Владимир Владимирович, мы с пониманием и с уважением подойдем», – ответил тот.

«Это искренняя просьба, приглашение. В 2020 году у вас, видимо, вся программа расписана, может, в 2021 году появится. Хотя мы вас рады видеть в любое время», – заверил председатель ассоциации недропользователей.

«По поводу вашего предложения – наверное, вы правы, надо это сделать. Эти люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, но отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся», – сказал в ответ Путин.

«И «хватать и не пущать», все запрещать – это неправильный путь, мы уже это проходили в своё время; это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна, видимо, ответственность реальная наступать за какие-то серьёзные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать», – продолжил он.

Однако делать это нужно таким образом, чтобы это не нарушало и права компаний, и права других индивидуальных старателей, подчеркнул президент.

«Если эти участки определять, то нужно определять их по глубине и по размеру, я так понимаю. Вы лучше меня в этом разбираетесь. Так, чтобы все эти параметры соответствующих участков не мешали работать другим людям. Регламентация нужна определенная, давайте поработаем, сделаем», – добавил Путин.