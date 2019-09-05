Глава архиепископии в Париже не признал решения Константинополя об отставке

Архиепископ Иоанн Хариупольский заявил, что по-прежнему является главой Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и не признает решение Константинополя о его замене.

Соответствующее сообщение распространил в четверг секретариат Иоанна Хариупольского, передает ТАСС.

«Ваш архиепископ, как и в прошлом, обладает всей духовной и административной властью над нашим Управлением епархиального союза, а также правом председательствовать на нашей Генеральной Ассамблее (запланированной на 7 сентября)», – говорится в коммюнике.

Подчеркивается, что «назначение господина Эммануила местоблюстителем Управления епархиального союза Русских православных ассоциаций в Западной Европе не имеет под собой должных оснований».

Напомним, русские приходы во Франции были переданы в ведение митрополита Галльского Эммануила после того, как Синод Константинопольской церкви вывел из своей патриархии архиепископа Хариупольского Иоанна.

До этого стало известно, что Константинопольский патриархат выдал отпускную грамоту архиепископу Иоанну (Реннето) – главе русского экзархата Западной Европы, распущенного Синодом Константинополя в прошлом году.

Русский экзархат отказался подчиняться и отверг требование о самороспуске. Синод Русской православной церкви решил создать западноевропейский экзархат.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Константинополь испытает русских православных искушением.

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