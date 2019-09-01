Глава русского экзархата Западной Европы исключен из Константинопольской церкви

Константинопольский патриархат выдал отпускную грамоту архиепископу Иоанну (Реннето) – главе русского экзархата Западной Европы, распущенного Синодом Константинополя.

Архиепископ «освобожден от заботы о приходах русской традиции», передает «Интерфакс».

Константинополь отказался признавать русский экзархат.

В 2018 году в Стамбуле состоялся Синод Константинопольской церкви. Синод отменил томос 1999 года и приказал священникам и диаконам экзархата присоединиться к греческим митрополиям своих стран.