Русский экзархат в Европе отказался подчиниться Константинополю

На внеочередном собрании генеральной ассамблеи клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе подавляющим большинством голосов решено отказаться от требования Константинопольского патриархата о самороспуске, сообщили французские СМИ.

На ассамблее 23 февраля в Париже 191 участник из 206 высказался против роспуска экзархата, «за» выступили только 15, передает «Интерфакс».

В ближайшие три месяца экзархат определит вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя. Решение должно быть утверждено на генеральной ассамблее в июне, сообщили французские СМИ.

В январе сообщалось, что священнослужители русского экзархата Западной Европы, которые синод Константинополя распустил в конце ноября, отказались подчиняться архиереям Фанара в европейских странах.