Русский экзархат Западной Европы отказался подчиняться Константинополю

Священнослужители русского экзархата Западной Европы, распущенного Синодом Константинополя в ноябре 2018 года, отвергли призыв подчиняться архиереям Фанара на территории европейских стран.

Экзархат заявил, что его священникам и диаконам пришли письма с приказом присоединиться к греческим митрополиям своих стран, передает «Интерфакс».

В экзархате решили не подчиняться решению Константинополя и считают такие призывы вмешательством извне.

В конце ноябре Константинополь решил распустить русский экзархат в Париже. После этого Синод РПЦ заявил о создании собственного западноевропейского экзархата.