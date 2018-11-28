Стало известно о решении Константинополя распустить архиепископию РПЦ в Европе

Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию русских православных церквей в Европе, сообщают источники.

Священный Синод Константинопольского патриархата принял решение о роспуске архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, отменив патриарший томос 1999 года, сообщает Orthodoxie.com со ссылкой на информированный источник.

По его словам, скоро появится официальное заявление.

В Стамбуле 27-29 ноября проходит Синод Константинопольской церкви. Основной темой обсуждения должен стать вопрос отделения церкви от государства в Греции, но ожидается, что будет затронута и проблема предоставления автокефалии Украине.

Ранее секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук говорил, что в Константинопольском патриархате все больше клириков и мирян выступают против своего патриарха Варфоломея.