РПЦ рассказала о раздоре в Константинопольском патриархате

Даже в самом Константинопольском патриархате все больше клириков и мирян выступают против своего патриарха Варфоломея, заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По словам протоиерея, эти клирики и миряне находят для себя невозможным продолжать называть своим пастырем и отцом патриарха Варфоломея. В ответ Константинополь принимает дисциплинарные меры, передает «Интерфакс».

Так, на днях настоятель русского Преображенского храма в Стокгольме, находящегося в юрисдикции Константинополя, исключил из числа прихожан 16 человек, которые перестали признавать своим архипастырем патриарха Варфоломея.