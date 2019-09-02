Константинополь испытает русских православных искушением

Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам.

Архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), глава экзархата русских православных церквей в Западной Европе, «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт Константинопольского патриархата.

Константинопольский патриархат (Фанар) выписал главе русского экзархата (архиепископии) отпускную грамоту – документ, общепризнанный в православном мире, необходимый для законного перехода архиерея в другую поместную церковь. То есть, по сути, архиепископа уволили. Причем уволили ровно за неделю до общего собрания экзархата, намеченного на субботу, которое должно определить его дальнейшую судьбу.

«Все решится 7 сентября на сборе паствы и священников в соборе Святого Александра Невского, – пояснил газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Кошко. – В интернете была размещена петиция в поддержку Иоанна. Ее подписали 650 человек. Однако сайт, на котором выложен документ, уже дважды подвергался хакерской атаке со стороны неизвестных».

После того как патриарх Варфоломей устроил раскол на Украине, он уничтожил и экзархат в Париже, напомнил собеседник. «Он приказывает православным русским, в том числе пастве собора Александра Невского на улице Дарю, подчиняться отныне греческому митрополиту», – возмущается Кошко.

Теперь, по словам собеседника, паства стоит перед выбором: нужно либо продолжать защищать русские традиции, либо от всего этого отрекаться.

«Хватает тех, кто настроен оппозиционно к российской власти и вообще к России. Из-за этой русофобии придется переходить под юрисдикцию греков.

Будет Французская православная церковь под эгидой греческого митрополита, назначенного Константинополем. При таком варианте русская традиция исчезнет совершенно», – предрекает Кошко.

«Сейчас значительная часть людей, которые раньше были против присоединения к РПЦ, говорят, что это единственный способ спасти русскую архиепископию во Франции. Но надо при этом сохранить большую автономию, как это, собственно, и предлагает сама РПЦ», – подчеркнул Дмитрий Кошко.

В Москве накануне уже заступились за уволенного отца Иоанна.

«С точки зрения канонического права выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским патриархом автокефалии Украинской церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится, – заявил ТАСС зампред отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

«Общее собрание архиепископии (Генеральная ассамблея) соберется, как и планировалось, 7 сентября, и примет свои решения в соответствии со своим уставом и законодательством Французской Республики», – считает Балашов.

Увольнение отца Иоанна означает, что константинопольский патриарх Варфоломей всерьез испугался потерять недвижимость экзархата, в первую очередь – собор Святого Александра Невского, расположенный на улице Дарю в Париже. Так считает глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Он вообще расценивает увольнение отца Иоанна едва ли не как попытку рейдерского захвата.

«Собор был построен на средства русской общины и стараниями царя Александра II. Это памятник русской богословской мысли и русской миграции, который попал в руки Константинопольского патриархата по трагическим обстоятельствам», – сказал он ранее в интервью газете ВЗГЛЯД.

С Фроловым не согласен эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. Он считает, что рейдерски захватить собор Александра Невского юридически невозможно, поскольку он в любом случае уже принадлежит Константинополю и отец Иоанн с прихожанами все равно не смогут забрать его с собой под юрисдикцию РПЦ.

«Однако у приходов есть право поменять юрисдикцию. Кто хочет уйти – уходит и получает соответствующие документы. А кто не хочет, может остаться, но никакой отдельной архиепископии не будет. Ради этого ассамблея и собирается, чтобы определить, что делать дальше», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Клименко отметил, что в ситуации с «отставкой» Иоанна также остается много вопросов. Он лично не уверен в том, что архиепископ не сам попросил Фанар дать ему отставку, поскольку уже, возможно, настроился в пользу перехода под власть Москвы.

Напомним, история собора, как и в целом экзархата, неразрывно связана с событиями Гражданской войны и последовавшим за нею церковным расколом. До 1922 года собор принадлежал Русской православной церкви (РПЦ). Как ранее поясняла газета ВЗГЛЯД, оказавшись в 1920-х в Западной Европе, «белоэмигрантская» паства группировалась вокруг двух центров.

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Одна группа сформировала Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), у которой до сих пор есть приходы в тех же Франции, Германии и так далее. РПЦЗ существовала независимо, а в 2007 году при посредничестве президента Путина воссоединилась с РПЦ на правах самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.

Другой центр возник вокруг митрополита Евлогия – настоятеля упомянутого собора Александра Невского, и в конце концов перешел под юрисдикцию Константинополя, превратившись в западноевропейский экзархат.

Именно эту структуру в ноябре прошлого года, в разгар своей ссоры с Московским патриархатом Константинополь и решил упразднить. Но прихожане и священники экзархата отказались подчиняться этому решению. На этом фоне появилась перспектива воссоединения этой части русской паствы с матерью-церковью – РПЦ. И три недели назад Московский патриархат официально предложил экзархату вернуться в свой состав, сохранив свой устав и традиции.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

«Русская архиепископия во Франции получила томос еще в начале 90-х годов. Константинополь несколько раз пробовал русских «обжулить», как он теперь сделал это с украинцами, но те сопротивлялись, – сказал Дмитрий Кошко. – Теперь, как только Константинополь отозвал томос у русской архиепископии, местный греческий митрополит заинтересован в переходе бывшей архиепископии под его юрисдикцию».

Это означает, что и все активы нужно будет передавать грекам, пояснил председатель Координационного совета. «Здесь, как и на Украине, вопрос земли и недвижимости играет большую роль. А после передачи храм Александра Невского на улице Дарю могут превратить, например, в туристический объект, – не исключает Кошко. – Там вокруг храма сад, его могут уничтожить, а землю продать и так далее. Это уже у греков надо спрашивать, чего они хотят».

Какое решение примут священники и миряне «русского экзархата» в субботу, Кошко пока предсказать не берется.

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