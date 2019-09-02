Константинополь обвинили в рейдерском захвате русского собора в Париже

«Отправив православного француза Иоанна (Реннето) в отставку, они просто продемонстрировали свои намерения по рейдерскому захвату собора св. Александра Невского», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Так он прокомментировал передачу Константинополем русских приходов во Франции митрополиту Галльскому.

«Это плевок в душу не только всей русской эмиграции, но и всем французам», – уверен Кирилл Фролов.

В воскресенье Константинопольский патриархат выдал отпускную грамоту архиепископу Иоанну (Реннето), главе русского экзархата Западной Европы. Это означает отставку руководителя структуры, которая была официально распущена Синодом Константинополя в прошлом году. После этого русские приходы во Франции передали в ведение клирика Констанинопольского патриархата, митрополита Галльского Эммануила.

Кирилл Фролов полагает: целью всех этих действий был захват собора Святого Александра Невского на улице Дарю в Париже, построенный на средства русской общины и стараниями царя Александра II. «Это памятник русской богословской мысли и русской миграции, который попал в руки Константинопольского патриархата по трагическим обстоятельствам», – подчеркнул собеседник.

История собора, как и история русской православной общины во Франции, неразрывно связана с трагическими событиями гражданской войны, и с сопутствующим ей церковным расколом. До 1922 года собор находился в юрисдикции Русской православной церкви. Как ранее поясняла газета ВЗГЛЯД, русские священники, оказавшись в 1920-х в Европе, и их «белоэмигрантская» паства группировались вокруг двух центров. Один, вокруг митрополита Евлогия – настоятеля Собора Александра Невского, в конце концов перешел из Русской церкви под юрисдикцию Константинополя. Это и есть Западноевропейский экзархат.

Другая группа сформировала Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), у которой были и есть приходы в тех же Франции, Германии и т. д. РПЦЗ существовала независимо, а в 1997 году воссоединилась с РПЦ на правах самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.

Что же касается «евлогиан» или русского Западноевропейского экзархата Константинопольской церкви, то эта структура вступила в конфликт со своей «вышестоящей организацией» – Константинополем. Как было сказано выше, патриарх Варфоломей решил распустить русский экзархат. Но экзархат отказался подчиняться и отверг требование о самороспуске. После этого появилась перспектива воссоединения этой части русской паствы в Европе с матерью-церковью – РПЦ. На Фанаре всерьез испугались потерять Собор Александра Невского, который находится в ведении главной общины экзархата, отсюда и столь бурная реакция.

Константинополь не имеет никаких прав на этот храм, но заявляет русской общине – «уходите, куда хотите, а собор оставьте нам», – объяснил Кирилл Фролов. Однако по словам Фролова, нет худа без добра: теперь те, кто сомневались возвращаться в Русскую православную церковь, увидят это рейдерство и примут это решение.

«Уже для всех очевидно: Константинопольский патриархат утрачивает видимость религиозной организации. Это уже структура, раздающая томосы всяким самозваным группировкам», – сказал эксперт, напомнив о роли Фанара в углублении церковного раскола на Украине. К слову, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), которому сейчас передали русские приходы, председательствовал на так называемом «объединительном соборе» в Киеве, когда под эгидой Фанара создавали раскольническую «Православную церковь Украины».

Фролов отметил, что в такой ситуации в первую очередь должны отреагировать сами верующие парижского русского экзархата. «Самые сомневающиеся прихожане должны убедиться, что альтернативы возвращения в Русскую церковь нет. И по всем законам собор принадлежит ей. РПЦ должна осудить эти действия со стороны Константинополя», – заключил Фролов.

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