Русские европейцы напугали Вселенского патриарха

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28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:08  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Николай II – отец-основатель русской авиации

Егор Холмогоров, Публицист
Сторонники советской ностальгии люто ненавидят знаменитого полярника адмирала Колчака, называя его «кровавым палачом и убийцей», и по сему случаю требуют не увековечивать его памяти. Но тогда, простите, не имеет права на память кровавый палач и убийца Папанин. Подробности...
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«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...
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Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Русские европейцы напугали Вселенского патриарха

          Поступок Варфоломея в РПЦ назвали «полным безумием»   28 ноября 2018, 21:01
          Фото: Oleg Popov/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          Живущие в Европе русские спровоцировали резкие шаги Константинопольского патриархата. Все дело в том, что они зачастую являются прихожанами именно принадлежащих ему церквей. Однако из-за политики на Украине появилась реальная опасность потери Константинополем и русской паствы, и храмов в Европе. И патриарх Варфоломей начал принимать срочные меры.

          Константинопольский патриархат в среду подтвердил, что намерен ликвидировать свою архиепископию «приходов русской традиции» в Западной Европе. Речь идет о русских приходах, которые были созданы эмигрантами первой волны и в 1931 году перешли из юрисдикции Русской церкви в Константинопольский патриархат. Структура до сего момента пользовалась определенным самоуправлением и (с 1999 года) управлялась экзархом Константинополя. К слову, нечто похожее сейчас предрекают «новой единой украинской церкви».

          Иначе говоря, Константинополь зачищает подчиненное ему русское церковное самоуправление в Западной Европе. «Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата», – говорится в коммюнике проходящего в Стамбуле синода, передает «Интерфакс».

          «Если Константинопольская патриархия отменила акт о передаче Киевской митрополии в состав Московского патриархата, принятый еще в XVII веке, то что уж говорить о более поздних ее решениях?» – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Представитель РПЦ также напомнил:

          вступление русских православных приходов Западной Европы в состав Константинопольского патриархата в 1930-е годы имело временный характер и было обусловлено тяжелым положением церкви в Советской России.

          Упраздненная Фанаром «русская автономия» составляла 65 приходов, 11 действующих церквей и два монастыря. База экзархата – во Франции, центр в Париже – Александро-Невский собор на улице Дарю, часто упоминающийся в мемуарах эмигрантов. Но есть приходы практически во всех странах Западной Европы. Действующий архиепископ – не грек, как обычно в случае иерархов Фанара, а обрусевший француз Иоанн (Реннето), продолжатель линии русского старца, преподобного Силуана Афонского.

          «Сейчас опубликовано недоуменное заявление архиепископа Иоанна о том, что пока никаких официальных решений от Константинополя насчет упразднения экзархата он не получал. При этом отмечается, что до синода он не был поставлен об этом в известность. С ним это никак не обсуждалось и стало для него полной неожиданностью», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

          К слову, предшественником Иоанна на посту главы Западноевропейского экзархата был скандально известный Иов (Геча), который сейчас активно проявляет себя на украинском направлении и которому прочат место главы «новой поместной церкви Украины».

          Если Киев все никак не дождется томоса, то у «русского филиала» Фанара отобрали томос, который патриарх Варфоломей выдал в 1999 году. Между происходящим с «украинской церковью» и Западноевропейским экзархатом есть некоторая связь.

          В начале ноября экзархат лишился одной из общин во Флоренции – верующие решили перейти под управление РПЦ из-за несогласия с предоставлением автокефалии Киевскому патриархату.

          «Тут можно усмотреть такую связь: русские приходы захотят выразить свое отношение к действиям Фанара на Украине, и это может привести к их уходу из-под юрисдикции Константинополя», – отметил профессор Владислав Петрушко. Чтобы не допустить такого своеволия, Фанар и «принимает меры», пояснил собеседник.

          О флорентийском случае напомнил и член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков. «Думаю, Фанар очень переживает, что его покинул приход во Флоренции, что его покинула большая часть общины в Стокгольме и есть опасность потери прихода там, – сказал о. Андрей газете ВЗГЛЯД. – Тамошние прихожане и духовенство начинают понимать, что Константинопольский патриархат находится в расколе и у них возникает желание вернуться в Русскую церковь».

          Константинополь волнуется и из-за церковной собственности. «Сейчас, например, в Бельгии фактическим собственником имущества прихода является приходской совет, который решает юрисдикционные вопросы. Там достаточно свободный приход по местному законодательству и как эта мера может помешать им уйти, если они захотят, не совсем понятно, но, видимо, это попытка как-то этот процесс остановить», – отметил Петрушко.

          В целом, по мнению протоиерея Андрея Новикова, происходящее показывает: никакого будущего у русских в Константинопольском патриархате быть не может. Теперь нашим соотечественникам и единоверцам фактически предлагается быть «просто массой, подчиненной грекам», отметил о. Андрей. Заметим, впрочем, что от Фанара достается и самим эллинам.

          Очевидно, что уничтожением «русского экзархата» Константинополь добьется противоположных результатов. Протоиерей Андрей Новиков подчеркивает: «Очень надеюсь, что приход этого экзархата наконец-то осознает, что их поставили в положение несуществующих, что это полное отрицание за русским народом какого-либо статуса.

          То, как поступил Константинополь, и с церковной, и с политической точки зрения полное безумие, Константинопольский патриарх высек сам себя».

          У РПЦ есть все основания взять под крыло русские приходы, которые до этого момента входили в экзархат. Более того, в отличие от Украины, где Фанар вторгся на нашу каноническую территорию, здесь Московский патриархат не вторгается на территорию Фанара.

          Для того чтобы это пояснить, нужно сделать небольшой экскурс в историю XX века. Русские священники, оказавшись в 1920-х в Европе, и их «белоэмигрантская» паства группировались вокруг двух центров. Один, вокруг митрополита Евлогия, в конце концов перешел из Русской церкви под юрисдикцию Константинополя. Это и есть Западноевропейский экзархат.

          Другая группа сформировала Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), у которой были и есть приходы в тех же Франции, Германии и т. д. РПЦЗ существовала независимо, а в 1997 году воссоединилась с РПЦ на правах самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата.

          «Нужно продолжать действовать и дальше и с радостью принимать наших братьев, осознавших тот пагубный путь раскола, которым идет Константинопольский патриарх», – призвал протоиерей Андрей Новиков.


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