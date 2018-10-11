Есть ли у Константинополя право отобрать автокефалию у РПЦ

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

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        • Упал

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          Есть ли у Константинополя право отобрать автокефалию у РПЦ

          В 16-м веке Иов стал первым патриархом на Руси. Современный митрополит Иов усомнился в праве Москвы на свою церковь   2 ноября 2018, 21:00
          Фото: Борис Зворыкин
          Текст: Михаил Мошкин

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          В Московской патриархии обеспокоились душевным здоровьем константинопольского архиепископа Иова. Тот пригрозил, что Фанар может отобрать у РПЦ автокефалию, выданную греками еще в 16-м веке. Слова Иова – ложь и историческая, и каноническая. Но сбрасывать со счетов заявление идеолога «восточного папства» было бы опасно. Чем может ответить Москва, если Фанар все-таки решится на этот безумный шаг?

          В пятницу иерархи Константинопольского патриархата сделали очередной шаг к расколу мирового православия. Представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча) заявил: РПЦ будет вынуждена отречься от своей автокефалии, если Московский патриархат сомневается в праве Константинополя предоставлять автокефалию. Ведь патриарший статус Русской церкви выдан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией, подчеркнул архиепископ.

          Разумеется, очередная атака была связана с церковным хаосом на Украине. «С канонической точки зрения... сегодня на Украине УПЦ Московского патриархата больше не существует, – объявил архиепископ Иов. – Все архиереи теперь на Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования».

          Подчеркнем, что в тот же самый день одна из крупнейших епархий УПЦ МП – Харьковская – отказалась входить в «поместную украинскую церковь», сколачиваемую Константинополем по запросу киевских раскольников и Петра Порошенко. Епархия Харькова подтвердила свою верность Московскому патриархату. Ранее сообщалось, что такие заявления сделало духовенство Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Ровенской и Кировоградской епархий УПЦ Московского патриархата.

          Но вернемся к заявлению представителя Константинополя при Всемирном совете церквей. Архиепископ Иов в том числе пригрозил: если прекращение евхаристического общения РПЦ и Константинополя «будет сохраняться в течение долгого времени, то, конечно, Вселенский престол как первый престол вселенского православия будет вынужден принимать определенные меры».

          В Московской патриархии отреагировали на эти слова довольно жестко, но подчеркнули – Иов не выражает мнения всего Фанара. «Хочется рассчитывать, что... его мнение никак нельзя интерпретировать каким-то иным образом, чем его личным суждением. Это одно из мнений, одна из реплик», – сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

          «Относиться к заявлению архиепископа Иова надо как к несуразным, неадекватным и не имеющим никакого отношения к реальности словам

          отдельно взятого священнослужителя Константинопольского патриархата», – добавил отец Александр.

          Ранее пресс-секретарь патриарха Московского написал на своей странице в Facebook: «Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова... Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви».

          Тем не менее отметим, что Иов (Геча) – не просто отдельно взятый клирик Фанара со своим частным мнением. Этот выходец из украинской диаспоры Канады – доктор богословия, профессор института высших исследований в области православного богословия при Православном центре Константинопольского патриархата (Шамбези, Франция). Он же, заметим, профессор Парижского католического института.

          С 2016 года Геча – сопредседатель в совместной комиссии Фанара и Ватикана по православно-католическому диалогу, собеседник Папы Римского Франциска. Архиепископа Иова называют одним из тех, кто поддерживают еретические претензии патриарха Варфоломея на роль «восточного папы». Такого мнения, например, придерживается доцент Свято-Тихоновского университета протоиерей Вадим Леонов.

          Так что апелляцию Иова к событиям XVI века (когда на Руси было учреждено патриаршество) нельзя сбрасывать со счетов. Но не грешит ли Фанар против исторической правды? «Этот тезис Иова (Гечи) является и полностью абсурдным с точки зрения канонического права, и с точки зрения здравого смысла, – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. – К моменту дарования патриаршего статуса РПЦ патриархом Иеремией II Русская церковь была частью Константинопольского патриархата. Но она была вынуждена провозгласить свою фактическую автокефалию из-за впадения Константинопольского патриархата в унию. Из этого никак не следует мнимое право Константинопольского патриархата признавать каких угодно раскольников в любом части земного шара».

          История автокефалии Русской церкви фактически началась 1439 году – тогда, накануне падения Второго Рима, константинопольский патриарх и восточные патриархи фактически изменили православию: была подписана Флорентийская уния с католиками. Впоследствии уния была отвергнута всеми православными церквами, но Русская церковь сразу сказала «нет». Киевский митрополит-униат Исидор, ставший легатом римского папы, прибыл в Москву на правах католического епископа и попытался насадить унию – за что был арестован и заключен в Чудов монастырь. В 1448 году собор русских епископов в Москве без согласования с Константинополем избрал епископа рязанского Иону митрополитом всея Руси. В начале следующего, 16-го, века псковский старец Филофей сформулировал идею «Москвы – Третьего Рима».

          «Канонические нормы, касающиеся первенства Константинополя, относятся к его статусу как Второго Рима, столицы Восточно-Римской, Византийской империи. Но империи давно нет, на месте Константинополя возник Стамбул», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин, настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, экс-глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества. 

          В 1589 году Русь получила первого предстоятеля в ранге патриарха. Историческая ирония в том, что его церковное имя было Иов – так же как и у современного константинопольского архиепископа, усомнившегося в праве Москвы на автокефалию.

          Первый патриарх всея Руси получил свое достоинство не только от Константинопольского патриарха Иеремии, но и от глав всех восточных церквей. Так что неверен тезис митрополита Иова, сводящийся к формуле «сами дали – сами и отберем».

          «Логика, конечно, порочная, но она известна. Если Константинополь решил, что он вправе отменить любые древние акты, и если он апеллирует к авторитету Вселенских соборов, то точно так же сейчас можно собрать Вселенский собор и без Константинопольского патриархата», – отмечает протоиерей Всеволод Чаплин. Он полагает: если Фанар пойдет на «отзыв автокефалии», то есть решит лишить РПЦ статуса поместной церкви, то можно созвать Вселенский собор без участия Фанара –

          «объявить Константинопольский патриархат еретической организацией».

          «Фанар переписывает каноны, в частности введя второбрачие духовенства, он пошел по пути ультраобновленченства... Патриарх Кирилл в прошлое воскресенье сказал, что Константинопольский патриархат перестает быть христианской церковью», – отметил Чаплин.

          Не нужно обязательно ставить новый собор в зависимость от участия церквей, контролируемых греками (они сейчас контролируют шесть из 14 признанных ими же поместных церквей), полагает собеседник. «Композиция этого собора, который может предать Варфоломея и его компанию церковному суду, должна представлять не искусственную нынешнюю систему 14 или 15 поместных церквей, а большинство православного епископата и верующих», – считает отец Всеволод. Отметим: всего православных христиан в мире около 220 млн человек, от 90 до 120 млн из них относятся к РПЦ. Около 8 млн относится к Сербской церкви, у которой традиционно неоднозначные отношения с Фанаром, и 6,5 млн – к Болгарской церкви.

          Авантюристическая политика Константинополя может ударить по самому Фанару, полагает религиовед Роман Силантьев. «Попытка переписать то, что сложилось много лет назад, выглядит поводом, собственно, переписать еще более старые договоренности, в которых прописана особая роль Константинополя, – сказал Силантьев газете ВЗГЛЯД. – Если отменяют трехсотлетней давности документы, почему бы не отменить документы тысячелетней давности? Это можно сделать просто вопросом большинства. У кого больше православных? У РПЦ. Обычным большинством голосов решить этот вопрос – нормальная ситуация».


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