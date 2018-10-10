Православные в этом конфликте именно мы

Взгляд
16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
Разделы

Чем конфликт США с саудитами выгоден России

США и Саудовская Аравия обменялись угрозамиФото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Если США введут «суровое наказание» против Саудовской Аравии, то Эр-Рияд ответит еще более «жесткими мерами» в силу своей исключительной роли в мировой экономике. В чем же исключительность саудитов, которой они пугают США? И к чему может привести конфликт, если угрозы воплотятся в жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Андрей Безруков: Россия может быть мировым лидером справедливости

«Придет новое поколение, для которого холодная война – это история», – верит политолог Андрей БезруковФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Почему все эти информационные атаки привязаны к нашим позитивным событиям вроде чемпионата мира по футболу? Потому что они для того и делаются, чтобы их влияние нивелировать», – сказал газете ВЗГЛЯД разведчик Андрей Безруков. Он считает, что для победы в информационной войне России нужна повестка дня, которая идет дальше, чем просто демократия, – за лучшую и справедливую планету. Подробности...
Перейти а раздел…

Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Православные в этом конфликте именно мы

Егор Холмогоров, Публицист
Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов породил легкую панику: «Если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?» Подробности...

В Хакасии ведется работа над ошибками

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...

Как сделать комедию из блокады Ленинграда

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:РПЦ может приостановить служение у Гроба Господня
          В РПЦ разъяснили заявление Синода по паломничеству на АфонКокорин и Мамаев снова повстречались с Паком и ГайсинымРостех заявил о начале производства устойчивых к кибератакам серверовАсаду подарили «вежливых людей»
          Названа цель «контрнаступления» РПЦ на Константинопольский патриархатПорошенко прокомментировал ссору РПЦ и КонстантинополяВ Госдуме назвали возможные сроки дедолларизации«Мажоры» в Подмосковье разогнали иномарку до 300 км/ч
          Православные церкви Болгарии, Грузии и Польши отреагировали на решение Синода РПЦНазваны самые частые виды мошенничества с маткапиталомРоссийские военные оценили работу ВС Турции в ИдлибеМединский сказал, откуда взялись деньги на комедию о блокадном Ленинграде

          Главная тема


          Европейская засуха даст заработать России

          «ни совести, ни чести»


          Командарм обнаружил «бардак, который не встретишь даже в сирийской армии»

          очередная версия


          Появилось новое объяснение гибели подлодки «Курск»

          аварийная посадка


          Американский F-15 угодил в «чрезвычайную ситуацию» на Украине

          Видео

          уроки истории


          Раскрыты огромные потери Красной армии в битве под Прохоровкой

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          выборы в баварии


          Меркель теперь спасет только чудо

          общественное мнение


          Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?


          Егор Холмогоров

          Православные в этом конфликте именно мы

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 16 октября 2018, 16:50

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Разрыв евхаристического общения Московского и Константинопольского патриархатов после разбойнического вторжения последнего на каноническую территории Русской церкви – Украину и принятия в общение анафематствованного раскольника «патриарха Филарета» Денисенко, породил легкую панику в среде малоцерковных людей:

          «Что ж, если мы разорвали с главным православным патриархом мира, то мы теперь не православные? А тогда кто?»

          В связи с этим нужно сделать некоторые пояснения. Мы – православные. Православные в этом конфликте именно мы.

          Именно Русская православная церковь защищает древние догматы и каноны православного вероучения, завещанные нам учениками Христовыми – святыми апостолами и их преемниками – святыми отцами вселенских и поместных соборов древней церкви.

          В этих канонах сказано: «Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковой да будет отлучен» (Апостольское правило № 10).

          Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»

          Варфоломей не только помолился – объявил восстановленным в звании митрополита анафематствованного богохульника Денисенко, опозоренного силовыми захватами храмов и призывами убивать жителей Донбасса. 

          Еще в этих канонах сказано: «Да соблюдается и в иных областях и повсюду в епархиях, дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал своей власти на чужую епархию... да не преступаются правила отцов, да не вкрадывается под видом священнодействия надменность мирской власти, и да не утратим постепенно и неприметно той свободы, которую даровал нам Своей Кровию Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков» (III Вселенского Собора правило 8).

          Патриарх Варфоломей по чисто политическим причинам, исполняя заказ киевской хунты и своих покровителей из Госдепа США, вторгся в каноническую область Московского патриарха и учинил там, по сути, разбой.

          Все это обитатели стамбульского района Фанар, где расположен офис Константинопольского патриархата, обосновывают тем, что патриархат их якобы Вселенский, а значит, Варфоломей имеет власть над другими православными поместными церквями. Это не просто ложь, это опасное лжеучение (как и назвал его наш синод), которое является точным аналогом римского папизма – ереси, из-за которой православные церкви и разорвали с римскими папами.

          Не намереваясь подчиняться папе из Ватикана, с какой радости мы должны подчиняться новому папе с Фанара?

          «Вселенским» патриархат Константинополя был тогда, когда находился в столице великой Византийской империи, которая и считалась христианами «вселенной». Никаких особых прав, не вытекающих из положения в погибшей в 1453 году империи, у Константинопольского патриархата нет.

          В этой связи не может не вызвать недоумение то, что говорит прессе протодиакон Андрей Кураев (которого наши СМИ по привычке воспринимают как едва ли не официальный «голос православного богословия», каковым он давно не является), заявляющий:

          «Когда католики или протестанты спрашивали нас, кто мы, то мы всегда отвечали, что православные. Истоки из Византии и так далее. Мы могли в румынский храм зайти на этой улице, в болгарский, в сербский, в греческий, в русский  мы все были едины. Теперь уже нельзя будет такое говорить... Русская православная церковь может остаться религией одного этноса по аналогии с армянской церковью».

          «Православный» значит не «истоки из Византии». Православный – значит принадлежащий Церкви Христовой, водительствуемой Святым Духом. Православное христианство возникло задолго до того, как появилась на свет Византия. Хотя с историей Византии был связан важный этап выработки идей и культурных форм православия.

          В этой выработке в равной степени принимали участие не только греки, но и римляне, и сирийцы, и египтяне, и армяне, и болгары, и русские, и немало других народностей, объединенных единством православной империи – они были мучениками, богословами, святыми, одни из них были православными, другими еретиками.

          Бывали целые столетия, когда и византийские цари, и Константинопольские патриархи, предшественники Варфоломея, были сплошь богохульствующими еретиками – например, иконоборцами и гонителями православных.

          Византизм – это конкретная культурная форма, в которой воплотилось православие в ходе своей истории. Однако Византия в 1453 году пала, и живущие на ее месте греки не стали от этого более православными.

          Например, в XVII веке Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис обнародовал совершенно протестантский катехизис (изложение вероучения), который другим патриархам пришлось публично осудить. Неразумное вмешательство греков спровоцировало старообрядческий раскол в Русской православной церкви. Притом оказалось, что многие из проклятых с подачи греков обрядов, например двоеперстие, были более древними. По счастью, наша церковь эти проклятия сняла и рану раскола постепенно врачует.

          Сущностью «византизма» было сочетание православия, самодержавия и ревностного порыва церковного народа к святости. Именно эти черты характеризовали Россию до начала ХХ века.

          Именно здесь располагалось православное царство, в то время как фанариоты жили под властью турок. Именно здесь являлись великие светильники православного монашества, как преподобный Серафим Саровский или старцы Оптиной пустыни. Именно среди русских явились великие чудотворцы, как святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.

          Именно Русская Земля окрасилась кровью новомучеников – в то время как лжебратья с Фанара заигрывали с большевистскими комиссарами, только что расстрелявшими святителя Вениамина Петроградского и мучившими патриарха Тихона.

          Именно русское православие последние полтысячелетия остается православием по преимуществу – и по численности паствы, и по числу святых, и по напряженности богословской мысли (даже канонические обоснования своего разбоя Фанар заимствовал у одного из раскольнических направлений в России), и по влиянию на общество.

          Стоило пасть путам коммунистического атеизма, и на наших глазах Россия восстанавливается как православное царство по своей сущности и собирает вокруг себя всех приверженцев христианской традиции во всем мире. И по тому, что Фанар взялся быть орудием противодействия этому царству, с очевидностью понятно, в каких отношениях он находится с православием.

          Не то чтобы в этом был какой-то секрет. Большинству здравомыслящих православных людей было очевидно, что Фанар отпадает от православия последние сто лет – в ересь модернизма-обновленчества, экуменизма-униатства и фанарского папизма.

          Русская церковь сперва была гонима богоборцами и не могла оказать достойного отпора, да и мы, под властью врага, не были готовы дать отпор обновленческим и экуменическим ересям в своих рядах. Но за время свободного существования в уважающем церковь обществе и государстве мы встали на ноги и сегодня можем указывать на фанарские ереси открыто и во весь голос.

          И мы будем услышаны.

          Нет ничего более нелепого и лживого, чем предрекать Русской церкви судьбу «этнического анклава» по аналогии с армянской и пугать нас «изоляцией от других православных поместных церквей».

          Во-первых, немалое число поместных церквей поддержит в этом споре именно Москву. И если им действительно придется выбирать – не выберут сторону Фанара.

          Во-вторых, эти поместные церкви не такое уж древнее образование – большинство из них возникло совсем недавно – православие тысячелетиями жило без Румынской церкви (зарящейся сегодня вместе с Фанаром на Молдавию) и может прожить и дальше, если она от православия отпадет.

          Вселенскость православия определяется не сообществом актуально существующих иерархий разных стран, а духовной связью православных во всей вселенной, пребывающих в единстве Божией Благодати и чистоте учения.

          Очень нелепо звучат причитания «духовных туристов»: «Ах, нам нельзя будет причащаться на Афоне!» (почему-то особенно громко причитают женщины, которым на Афон вход не положен).

          Спору нет, за последние годы мода на благочестивый туризм по всему миру очень распространилась – не довольствуясь соседней пустынькой, люди непременно считают нужным съездить в Иерусалим или на Афон, не всегда задумываясь о смысле подобных путешествий. Расстояние создает иллюзию увеличения благодати в геометрической прогрессии.

          На самом деле православное христианство – это не ислам, никакой заповеди «хаджа» по святым местам у нас нет. Каждый алтарь православного храма есть Иерусалим, каждая совершаемая литургия есть Тайная Вечеря Христова.

          Наши «афонские старцы» – это творения Святых Отцов и учителей церкви.

          Жертвовать Истиной – целостностью Русской церкви – ради духовного туризма... Да в своем ли уме нужно быть?

          Столь же глупо говорить: «Ах, мы разорвали с греческой церковью». Константинополь не совсем Греческая церковь, у которой есть собственный синод.

          Но, допустим, уклонится и он... Истинная Греческая церковь – это тысячи и тысячи святых с древности и по недавнее время. С ними мы не разорвали, напротив, именно с ними-то, не уклонившимися от Истины, пребывающими в славе Божией, мы находимся и всегда будем находиться в истинном общении.

          «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32). Церковь есть единство пребывающих с Богом на небе и живущих на земле. И нам важнее быть едиными со святыми, кто уже с Богом, а не с лукавыми людьми, дерзающими говорить от имени всей вселенной.

          Мы едины со святителями Григорием Паламой, Марком Эфесским, Филофеем Коккином, который назвал русских «святым народом» и определил, что престол предстоятелей Русской церкви должен находиться на Севере Руси, с отцами Константинопольского собора 1593 года, утвердившими за патриархом Московским титул патриарха Всея Руси и Северных стран. Они и есть Греческая церковь.

          Выпускником Папского института Димитрием Архондонисом, пока еще называющимся патриархом Варфоломеем, они бы возгнушались и вряд ли бы вступили с ним в общение.

          Наконец, в-третьих и главных – во всех без исключения поместных церквях есть ревнители истинного православия, которые рассматривали и рассматривают доктрину Фанара как неправославие, как ересь, и не порывают общения с официальными церквями только в надежде на то, что со временем иерархи образумятся.

          Если Москва станет центром собирания всех здоровых, подлинно православных сил в современном мире, то никакое даже относительное «одиночество» нам не грозит.

          Вселенская церковь – это не сообщество церковных бюрократов, да и среди последних те, кто действительно православный, кто неложно верит в Бога, будут на нашей стороне.

          Главное нам самим быть как можно решительней и защищать именно православие. А принцип этого православия простой: «один человек + Бог = большинство».

          В VII веке вся Византия, включая императора, провалилась в пропасть ереси монофелитства, которую измыслил Константинопольский патриарх. И только один монах, величайший богослов своего времени, преподобный Максим Исповедник, оказывал этой ереси сопротивление словом и делом.

          Сперва его поддерживал римский папа Мартин (папы тогда были православными), потом папу свергли, тоже заменив еретиком, и во всей вселенной на защите православия остался один монах – он даже не был священником.

          Максима пытали, его обвиняли в том, что он изменил Византийской империи и стал «нацпредателем», ему отрубили руку, говоря, что «все епископы уже причастились с Константинопольским патриархом», на что исповедник ответил: «Даже если вся вселенная причастится – я один с еретиком не причащусь», в гневе ему урезали язык и отправили в ссылку на Кавказ, где он и умер.

          Прошло совсем немного лет, и вся вселенная вернулась к исповеданию православия, анафематствовала всех Константинопольских патриархов-еретиков и прославила преподобного Максима как святого учителя церкви. Вот до каких пределов может доходить стояние за православную истину.

          Православие – это именно Истина, а не культурное направление и культурный стиль. Это не модная тусовка людей в черном, а защита Дела Божия на земле и присутствия Христа через Его Церковь. И в сегодняшнем мире это присутствие являет, при всех немощах и грехах наших, именно Русская православная церковь.

          И у нас есть много наносного и дурного, как и всегда в земной жизни, но есть и дух, закаленный эпохой мученичеств и гонений. Есть искренняя вера, которой нет ни у раскольника и похабника Денисенко, ни у его новых покровителей фанариотов.

          Последние были православные только по форме, и эта формальная принадлежность, необходимость церковно общаться с ними, заслуживать их мнение, лишь отравляла Колодец Иаковлев вселенского православия. Теперь промыслительно произошло очищение, мы не должны церемониться с их мнениями и интригами.

          Русской ли церкви с ее миллионами верующих во всем мире бояться «изоляции» и считать мерой вселенскости позиции зарубежных церковных бюрократов? Русской ли Церкви, объединяющей сыновей множества народов, включающей в себя целые этносы самых разных языковых и культурных групп, опасаться превратиться в «этническую церковь одного народа»?

          Кстати, приведенный Кураевым пример с армянами крайне неудачный – до падения Византии было множество армян не-монофизитов, значительная часть византийских императоров была армянами, да и сейчас православных среди них немало.

          Если представить себе крайний вариант, то Русской церкви нет проблемы восстановить всю Вселенскую церковь из самой себя – для этого нет никаких канонических и догматических препятствий. Но до этого, конечно, не дойдет, поскольку стоит нам заговорить на языке истинного православия, защищать святоотеческую традицию против лукавства «века сего» и вывертов «натовского кривославия», и к нам обратятся люди с любого уголка планеты, да и приверженцы истины среди православных патриархов, епископов и священников в других православных церквях станут тверже и не пойдут на уступки Фанару.

          На нашей стороне Бог, мы отлично знаем правду, все отлично знают правду (даже те, кто бьет в спину нашему патриарху вроде как из рядов нашей же церкви).

          А потому если мы сами не признаем себя побежденными, не отречемся от порученной нам Истины, то мы победим.

           


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          В Хакасии ведется работа над ошибками

          Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
          Есть подозрение, что население в Хакасии несколько устало от политических маневров и бесконечных ожиданий «второго тура» , а голосовать будет с поправкой на этот психологический настрой. Подробности...

          Как сделать комедию из блокады Ленинграда

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          В мире корпоративного фашизма только одна правда

          Андрей Медведев, Политический обозреватель
          Из того, как развивалась наша история, следует простой вывод – «глушилки» не работают. Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Если кто-то заявляет, что Бог вручил ему власть командовать и вами, и всем православным миром, вы можете или поверить и покориться, или сказать наконец свое окончательное «нет». Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Истории с кинофильмами, успевшими оскандалиться еще до своего выхода, лишний раз подтверждают старую истину: дайте людям выговориться, и они сами о себе всё расскажут. Подробности...
          Обсуждение: 20 комментариев

          Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Тарас Шевченко будет декоммунизирован

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...

          Прекрасный русский мальчик Достоевского

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Возможна ли в России старость в радость

          Антон Крылов, журналист
          Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
          Обсуждение: 81 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............