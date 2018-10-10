Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

Жители Океании продолжают испытывать на себе последствия ядерных взрывов, проведенных здесь десятилетия назадФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей. Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

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          Раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 15 октября 2018, 19:40

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          Нынешний церковный раскол – крупнейший со времен 1054 года, когда произошло разделение православных и католиков. Вполне естественно, что он вызывает у многих недоуменные вопросы – что, собственно, происходит и почему. Попробуем разобраться в переплетении политических, идеологических и религиозных мотивов, которые стоят за действиями сторон.

          Мы можем выделить четырех основных участников конфликта – украинская политическая элита, глобалистская элита, Константинопольский патриархат и Московский патриархат.

          Каковы мотивы украинских властей? Они озвучены президентом Петром Порошенко в речи на торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси. Украинская православная церковь Московского патриархата – это «щупальца врага», которые надо «обрубить». Впоследствии он повторил тезис, что церковь – это «пятая колонна». А теперь глава украинского государства с милой европейской непосредственностью указывает верующим, за кого молиться, а за кого нет.

          Связь между Украинской православной церковью, возглавляемой митрополитом Онуфрием, и Московским патриархатом носит скорее духовный и символический характер – никакие финансовые потоки с Украины в Москву не идут, Украинская церковь пользуется полной самостоятельностью в поставлении епископов и всех прочих вопросах. Но даже такая символическая связь выглядит неприемлемой для украинских властей, которые пытаются выстроить новую национальную идентичность, основанную на противостоянии России.

          При этом товарооборот со «страной-агрессором» растет, продукция принадлежащей Порошенко фабрики «Рошен» продается в Крыму – но то деньги. Деньги – это не вера, деньги – это святое. 

          Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

          Другой интерес украинской власти – необходимость в постоянном обострении конфликта, подогреве патриотической истерии и поиске врагов.

          Украина за время правления Порошенко прочно утвердилась в статусе самой бедной страны Европы, он окружен ненавистью и презрением со стороны украинцев самых разных политических взглядов. Поэтому его единственный шанс как-то проскочить на предстоящих выборах – это изображать себя отчаянным патриотом, спасающим отечество от врагов и изменников. А если врагов не хватает и конфликт медленно остывает – в него нужно подлить бензина. В этом отношении делать врагов из прихожан УПЦ (МП) – это глупость и преступление с точки зрения интересов страны, но вполне очевидный ход с точки зрения личных интересов Порошенко.

          Найти внутренних врагов и переадресовать им фрустрацию и гнев населения – это очень старый, неоднократно срабатывавший прием. 

          Другие заинтересованные силы – это глобалистская элита. Можно было бы сказать «американская», но реальная ситуация сложнее. Сама Америка является полем острого противостояния между теми, кто видит ее глобальной империей, и теми, кто видит ее просто нацией со своими интересами.

          Глобалистская элита имеет ярко выраженную идеологию, для которой принципиально важно продвижение абортов и половых извращений. Не случайно над проектом автокефалии столь усердно трудился бывший вице-президент США Джо Байден, пламенный борец за укрепление ЛГБТ-идеологии, который называл противников однополых браков «троглодитами» и лично «бракосочетал» двух своих сотрудников-мужчин. 

          Для этой идеологии церковь (не только Московская патриархия, вообще любая церковь, которая считает брак союзом мужчины и женщины и полагает, что дети лучше абортов) является принципиальным противником. Устроить раскол в мировом православии с перспективой продвижения либеральной идеологии в более уязвимую для нее константинопольскую часть – это большое достижение для этих сил.

          Союзником глобалистской элиты выступил Константинопольский патриарх Варфоломей, и здесь нам стоит сказать пару слов об устройстве православной церкви.

          Мировое православие состоит из 15 церквей, каждая из которых имеет своего патриарха, которые равны между собой и обладают полномочиями в пределах своих церквей.

          За Константинопольским патриархом традиционно признавалось «первенство чести», он рассматривался как «первый среди равных», на богослужениях его имя произносилось первым среди других патриархов – в знак уважения к тому факту, что некогда Константинополь был столицей Восточной Римской империи.

          Последние действия Константинополя – отзыв решения XVII века о передаче украинской митрополии Московскому патриархату и снятие отлучения с лидеров раскольнических групп – служат решительной демонстрацией того, что патриарх Варфоломей считает себя не «первым среди равных», а «первым без равных», primus sine paribus, как выражаются его придворные богословы, безусловным владыкой над всем православным миром, который может делать все, что ему угодно, без каких-либо консультаций с другими православными патриархами – и даже против их ясно выраженной воли.

          Его действия создают ситуацию, напоминающую государственный переворот – некто провозглашает себя абсолютным диктатором и требует безоговорочного повиновения. На деле ситуация еще хуже, ведь это не просто вопрос власти, это вопрос веры. За требованиями патриарха Варфоломея стоят не только политические, но и богословские притязания. Чтобы принять их, мы должны были бы изменить не нашу политическую лояльность, но нашу веру. 

          Честный человек может иногда корректировать свои богословские воззрения, потому что он Писание читает, в Предание вникает, воли Божией ищет – но вот корректировать их, потому что глобальная сила добра так захотела, геополитическая карта так легла, какой-то политик решил себе рейтинг поправить... Сама мысль об этом выглядит невыносимо оскорбительной и кощунственной. 

          Поэтому Московский патриархат, который долгое время, желая сохранить мир, терпел все возрастающие притязания Константинополя, теперь поставлен перед необходимостью сказать «нет».

          В самом деле, если кто-то заявляет, что Бог вручил ему власть вами командовать, да и не только вами, а всем православным миром, вы можете или поверить и покориться, или сказать наконец окончательное «нет».

          А поверить в притязания Варфоломея, особенно учитывая, как он себя ведет и союзником каких сил выступает – совершенно невозможно.

          Раскол неизбежен, и это не может не вызывать глубокой печали, но мы, как православные люди, знаем, что подлинным Владыкой истории является Бог, а вовсе не глобалистская элита. И после всех победителей победит Христос.


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