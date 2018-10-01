Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер «оранжевой революции»Фото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке зачем надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
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«Бразильский Трамп» побеждает благодаря удару в живот

Жаир Болсонару тридцать лет шел к этой победеФото: Leo Correa/AP/ТАСС
Крупнейшую страну Латинской Америки получил шанс возглавить человек, защищающий пытки, борющийся с гомосексуализмом и симпатизирующий Израилю. Его уже называют «бразильским Трампом», а в своей риторике он порою напоминает Жириновского. Почему десятки миллионов бразильцев отдали за него свои голоса, и как это играет на руку США? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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          Сергей Худиев

          Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 9 октября 2018, 08:10

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          Закон «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», недавно одобренный Радой, укладывается в ряд последовательных усилий власти по созданию в украинском обществе тяжелых конфликтов, без которых можно было бы отлично обойтись — языковых и религиозных.

          Такая политика несколько загадочна – интересы государства требовали бы, напротив, этих конфликтов избегать и приветствовать лояльных граждан любого языка и вероисповедания. Даже если принимать официальную риторику про «движение Европу» и «противостояние агрессии России», действуя таким образом, невозможно ни в Европу двинуться, ни укрепиться против какой-либо агрессии.

          Если бы Украина шла в Европу, она давно была бы федеративной республикой (как Германия, например), в которой в различных регионах признавались бы разные государственные языки (как, например, в Швейцарии или Бельгии). И конечно, европейский путь (если бы кто-то собирался всерьез им идти), исключал бы прославление головорезов из ОУН* в качестве национальных героев. В Европе они совсем не популярны.

          Сам закон обращает на себя внимание тем, что представляет собой демонстративный плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины».

          Бывают люди, которые идут сражаться, убивать и умирать, чтобы их язык имел статус государственного. Но русскоязычные патриоты Украины поставлены в положение, когда оказывается, что они проливали кровь (свою и других людей, говорящих, как и они, по-русски), именно за то, чтобы их язык и культура были вытеснены из страны, и им постоянно указывали, что они подозрительные граждане второго сорта, разговаривающие на вражеском языке.

          Фото: Мария Фролова/ТАСС

          Интересно, что с точки зрения националистов, утрата родного языка и культуры, ассимиляция – это самое ужасное, что только может случиться. Давление с тем, чтобы побудить к такой ассимиляции – самое гнусное и нестерпимое насилие, которому надо противиться с оружием в руках. Отказ от родного языка, готовность на эту ассимиляцию пойти – самая большая подлость и бесчестье, которое только может совершить человек, «манкуртизм» – при этом те же самые националисты требуют от своих соседей ровно того же, что сочли бы нестерпимым бесчестьем для себя.

          Для национализма такое поведение совершенно естественно – но вот «русскоязычные патриоты» оказываются тут в крайне затруднительном положении.

          Реакция со стороны самих патриотов демонстрирует уже сложившийся паттерн: во-первых, такого-то явления не существует, во-вторых, оно является закономерной реакцией на поведение Москвы. То есть, с одной стороны, никакой политики выдавливания русского языка и культуры не проводится, и разговоры об этом – это наглая пропагандистская ложь. Но, с другой, такое выдавливание есть дело справедливое и необходимое, призванное обеспечить безопасность нации перед лицом российской агрессии.

          Впрочем, такое поведение по-человечески понятно – люди, которые сталкиваются с несправедливой обидой и унижением, против которого не решаются высказаться открыто, могут только либо отрицать факт обиды, либо приискивать оправдания своим обидчикам.

          Менее понятно поведение властей – зачем создавать этот языковой конфликт? Какая от него  польза?

          Есть два разных представления о том, для чего существует государство.

          Согласно первому из них, государство существует для реализации Великой Идеи, по отношению к которой население является средством и расходным материалом. Согласно второму – государство нужно для того, чтобы обеспечивать жизнь тихую и безмятежную этому самому населению. Чтобы в нем было удобно и безопасно жить.  

          Национализм – как и другие «измы» – это воплощение первого подхода. Это идеологическая программа, которая существует совсем не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала, который в итоге никогда и не будет достигнут.

          Государство, в рамках идеологии, существует не для того, чтобы служить населению, а чтобы форматировать его под свой проект.

          Языковые законы выдают главную проблему современного украинского проекта – это попытка выстроить идеологическую этнократию в стране, где этническое и языковое разнообразие делает эту задачу заведомо нерешаемой.

          Видят ли украинские политики неосуществимость своего проекта? Можно предположить, что да – тут какого-то великого ума не требуется. Беда в том, что социальная динамика, которая складывается из множества воль, не может быть преодолена никем по отдельности.

          Национализм, как мобилизационная идеология, построенная на враждебности к «чужим», создает атмосферу, в которой участник политической жизни либо клянется в ненависти к врагам, либо проигрывает тому, кто клянется.

          Личные интересы побуждают каждого участника выглядеть на два градуса патриотичнее соседа – в результате чего общая температура по палате стремительно растет.

          Именно эта конкуренция за роль самого большого патриота и ненавистника врагов отчизны побуждает людей принимать решения, для отчизны несомненно разрушительные. Решения, которые со стороны выглядят невероятно глупыми и контрпродуктивными.

          Беда в том, что любой человек, который обратит на это внимание – мол, агрессия агрессией, но зачем же себе в ногу-то стрелять – будет немедленно обвинен в недостатке патриотизма.

          Конечно, этот эксперимент когда-нибудь закончится – и победит здравый смысл, как в той же Бельгии или Швейцарии, государство перестанет загонять людей в великие проекты, а займется – как в Европе –обслуживанием интересов населения. Как скоро – предсказать невозможно. Можно только посоветовать «русскоязычным патриотам Украины» осторожно отойти от проекта, в котором для них в любом случае не предусмотрено места.

          Поддерживать националистический проект неразумно; поддерживать чужой националистический проект – совсем странно. Но поддерживать националистический проект, в котором именно вашей языковой группе отведена роль главного врага – это какая-то уж совсем тяжелая форма стокгольмского синдрома.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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