Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

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6 октября, суббота  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

Украина придумала новый газовый долг для России Фото: Aксель Шмидт/РИА «Новости»
«Нафтогаз» снова решил через суд выбить деньги из Газпрома. Речь о компенсации ущерба на 12 млрд долларов за простой украинской ГТС после ввода в строй «Северного потока – 2». Чиновничья вера в то, что Россия должна продолжать кормить украинскую экономику даже после окончания транзитного контракта, непоколебима. Однако достаточно ли этого для получения миллиардов долларов в суде? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских С-300, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Виталий Саутёнков

          Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

          Виталий Саутёнков
          депутат Одесского областного совета VII созыва
          		 6 октября 2018, 12:00

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          Безусловным для многих является тот факт, что Порошенко проник во власть тем же путём, что и вирус в здоровый человеческий организм.

          Команда будущего президента воспользовалась политическим кризисом, словно открытой раной на живом теле. Им удалось убедить большинство из нас в том, что именно они являются продуктом, а также носителем той самой национальной идеи, о которой многие так давно мечтали и фантазировали. Выборы в 2014 закончились жуткой ролевой игрой длиной в четыре года, в которую по общему согласию принялись играть миллионы украинцев.

          И вот перед нами уже не самодостаточная держава, а некое карикатурное государство, по уровню серьезности едва опережающее Молоссию (для справки: Республика Молоссия - это микрогосударство в штате Невада с населением 4 человека, обладающее своей конституцией, флагом, гимном и даже космической программой).

          Анекдотичности добавляет и тот парад клоунов-затейников, которые возглавили самые ответственные сферы жизни нашей страны.

          Невзрачный лицедей, который был обычным модератором на сцене Майдана, вдруг становится министром культуры. Едва говорящая на русском/украинском языке медсестра-грантоедка, которая путает «углеводы» с «углеродами», становится министром здравоохранения. А должность генпрокурора отводится не имеющему юридического образования эксцентричному активисту, который может впасть в состояние дикой ярости всего от одного комментария какого-то школьника на Фейсбуке.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Мы часто смеемся и иронизируем над ними, равно как и над всей этой телемедициной, поездами на магнитных подушках и прочими глупостями, которые со скоростью света генерирует наша власть. Но многие из нас всерьез недооценивают тревожность ситуации, не обращая внимание на те симптомы, которые с высокой вероятностью приведут к жуткому социальному кошмару. Мы не всегда до конца понимаем, как может повести себя узаконенное и уверенное в своей безнаказанности безумие во плоти, чьи мозги успели хорошенько настоятся на идеях национальной, религиозной и этнической агрессии. Смешное и одиозное превращается в смертельное и тотальное.

          Вот как думаете, зачем министр культуры Нищук в прямом эфире говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса?

          Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру (Адольфу Алоизовичу, как он его ласково называет)?

          Зачем истеричная лидер Одесского правого сектора* залезла на броневичок и решила «указать евреям на их место в новой Украине»?

          В этом нет ничего нового. Это технология, которая уже применялась в далеких 1930-х годах: власть прощупывает нас, изучает степень нашей симпатии/антипатии в отношения нацисткой идеологии, проще говоря - тыкает палкой в тигра, пытаясь выяснить, будет ли он сопротивляться или уже готов терпеть всё что угодно.

          Недавняя парламентская инициатива о запрете оппозиционных СМИ (в том числе канала «Ньюс-ван» и «112») - эта дерзкая попытка заткнуть исками глотки неугодных телеканалов, зашорить информационный поток, оставив «свободу» слова лишь тем журналистам, которые готовы в унисон воспевать «перемоги» порошенковской антиутопии.

          Увы, эта раковая опухоль не только разрастается у верхушки власти, впиваясь и высасывая все ресурсы из нашей страны, но и раскидывает свои метастазы по всем регионам...

          Источник: Блог Виталия Саутёнкова

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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