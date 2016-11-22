Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Безусловным для многих является тот факт, что Порошенко проник во власть тем же путём, что и вирус в здоровый человеческий организм.

Команда будущего президента воспользовалась политическим кризисом, словно открытой раной на живом теле. Им удалось убедить большинство из нас в том, что именно они являются продуктом, а также носителем той самой национальной идеи, о которой многие так давно мечтали и фантазировали. Выборы в 2014 закончились жуткой ролевой игрой длиной в четыре года, в которую по общему согласию принялись играть миллионы украинцев.

И вот перед нами уже не самодостаточная держава, а некое карикатурное государство, по уровню серьезности едва опережающее Молоссию (для справки: Республика Молоссия - это микрогосударство в штате Невада с населением 4 человека, обладающее своей конституцией, флагом, гимном и даже космической программой).

Анекдотичности добавляет и тот парад клоунов-затейников, которые возглавили самые ответственные сферы жизни нашей страны.

Невзрачный лицедей, который был обычным модератором на сцене Майдана, вдруг становится министром культуры. Едва говорящая на русском/украинском языке медсестра-грантоедка, которая путает «углеводы» с «углеродами», становится министром здравоохранения. А должность генпрокурора отводится не имеющему юридического образования эксцентричному активисту, который может впасть в состояние дикой ярости всего от одного комментария какого-то школьника на Фейсбуке.

Мы часто смеемся и иронизируем над ними, равно как и над всей этой телемедициной, поездами на магнитных подушках и прочими глупостями, которые со скоростью света генерирует наша власть. Но многие из нас всерьез недооценивают тревожность ситуации, не обращая внимание на те симптомы, которые с высокой вероятностью приведут к жуткому социальному кошмару. Мы не всегда до конца понимаем, как может повести себя узаконенное и уверенное в своей безнаказанности безумие во плоти, чьи мозги успели хорошенько настоятся на идеях национальной, религиозной и этнической агрессии. Смешное и одиозное превращается в смертельное и тотальное.

Вот как думаете, зачем министр культуры Нищук в прямом эфире говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса?

Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру (Адольфу Алоизовичу, как он его ласково называет)?

Зачем истеричная лидер Одесского правого сектора* залезла на броневичок и решила «указать евреям на их место в новой Украине»?

В этом нет ничего нового. Это технология, которая уже применялась в далеких 1930-х годах: власть прощупывает нас, изучает степень нашей симпатии/антипатии в отношения нацисткой идеологии, проще говоря - тыкает палкой в тигра, пытаясь выяснить, будет ли он сопротивляться или уже готов терпеть всё что угодно.

Недавняя парламентская инициатива о запрете оппозиционных СМИ (в том числе канала «Ньюс-ван» и «112») - эта дерзкая попытка заткнуть исками глотки неугодных телеканалов, зашорить информационный поток, оставив «свободу» слова лишь тем журналистам, которые готовы в унисон воспевать «перемоги» порошенковской антиутопии.

Увы, эта раковая опухоль не только разрастается у верхушки власти, впиваясь и высасывая все ресурсы из нашей страны, но и раскидывает свои метастазы по всем регионам...

Источник: Блог Виталия Саутёнкова