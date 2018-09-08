На Украине заявили о «пробитом дне позора»

Украина «пробила дно» по всем скандалам и позорам, заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко, отреагировав на слова спикера Верховной рады Андрея Парубия, назвавшего Адольфа Гитлера «самым большим демократом».

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», – сказал Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-министр подчеркнул, что безнаказанность подобных высказываний – это прямое следствие героизации фашизма, в частности, деятельности дивизии СС «Галичина».

Напомним, Парубий в эфире украинского ТВ назвал Гитлера «самым большим» демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию «на научном уровне», и призвал не забывать «вклад» фюрера в ее развитие. Позже он оправдался за свои слова, заявив, что не восхищал, а осуждал Гитлера.

Депутат Рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере, а сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал спикера украинского парламента уйти в отставку.