Спикера Рады решили засудить за слова о Гитлере

Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович решил подать в суд на спикера парламента Андрея Парубия, который привел Адольфа Гитлера в пример как «настоящего сторонника демократии».

«Я сегодня подаю иск в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране», – заявил Рабинович, передает ТАСС.

Он также призвал европейские страны, в том числе Германию прокомментировать заявление Парубия, призвав спикера Рады покинуть свой пост.

Напомним, во вторник спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире ICTV похвалил Гитлера за насаждение демократии.