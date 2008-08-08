Похвалившего Гитлера спикера Рады призвали уйти в отставку

Сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия подать в отставку из-за заявлений, нарушающих закон о запрете нацизма.

«В эфире одного из телеканалов спикер парламента, второе официальное лицо государства, допустил прямое нарушение закона о запрете нацизма, в положительном плане упомянув руководителя Третьего рейха», – заявил Бойко, передает «Интерфакс».

По его словам, «в любом цивилизованном обществе» после таких высказываний политик должен уйти в отставку.

«Если Андрей Владимирович добровольно не сложит свои полномочия, наша фракция оставляет за собой право представить обращение к парламентам всех стран с разъяснением этого позорного случая и прямого нарушения вторым официальным лицом государства законодательства Украины», – сказал Бойко.

Его фракция «Оппозиционный блок» уже зарегистрировала проект постановления об увольнении Парубия, призвав вынести документ на голосование и поддержать его.

Сам Парубий оправдался за то, что назвал Гитлера «самым большим» демократом, заявив, что его слова были осуждением, а не восхищением фюрером.

«Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляций», – пояснил Парубий. По его словам, он «осудил эти методы и назвал их манипуляцией».

Ранее депутат Рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что подает в суд на Парубия из-за его заявления о Гитлере.