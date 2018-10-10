Названа цель «контрнаступления» РПЦ на Константинопольский патриархат

«Это контрнаступление предпринимается не для того чтобы нанести поражение противнику, а чтобы этот противник понял ту беду, в которую он загнал себя», – сказал газете ВЗГЛЯД член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков. Так он прокомментировал решение Священного синода РПЦ прекратить евхаристическое общение с Фанаром.

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков пояснил, что Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), который признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, по сути, пошел в контрнаступление.

«Это контрнаступление предпринимается не для того чтобы нанести поражение противнику, а чтобы этот противник понял ту беду, в которую он загнал себя и пытается загнать души непонимающих людей на Украине, устроив в церкви раздор и раскол, в том числе, возможно, с кровавыми последствиями на территории Украины», – сказал протоиерей.

Новиков пояснил, что Священный синод хочет вернуть в братские объятия тех, кто оказался в расколе, а именно – Константинопольский патриархат. «Это контрнаступление только для спасения людей на территории Украины, для утверждения правды Божией и для спасения того же Константинопольского патриархата, который ведет нечестивое наступление на Русскую церковь и церковную правду», – подытожил Андрей Новиков.

Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что шаги стамбульского синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом. Было приостановлено молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха.

Напомним, синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.