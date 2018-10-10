РПЦ призвала верующих не молиться в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите

В Русской православной церкви напоминают туристам о важности соблюдения решений Синода, который признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян – покаяние на исповеди в непослушании Церкви», – сообщил «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он уточнил, что к «запретным» храмам относятся все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, в Греции – на Крите и на островах Додеканеса.

«Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», – заметил Якимчук.

Напомним, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.