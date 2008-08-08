По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

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29 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Малыми артиллерийскими катерами не решить проблему усиления военной мощи на Азове для противостояния России, считают украинские адмиралыФото: Ministry of Defense of Ukraine
Украина на фоне разговоров о разрыве договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей? Подробности...
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Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...

Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Наталия Янкова, публицист (Германия)
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          Инокиня Евгения (Сеньчукова)

          По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

          Инокиня Евгения (Сеньчукова)
          пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          		 29 августа 2018, 19:21

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          «В России Гражданская война не закончилась», – часто можно услышать от людей исторически сознательных. Похоже на то. Двадцатыми годами противостояние, охватившее все российское общество, далеко не ограничилось. 

          Жестокость репрессий, непримиримость, недоверие, дробление на партии и группы, «кто написал миллионы доносов?», волны эмигрантов, порывавших с Родиной, чуть не повторившаяся междоусобица в 90-е, наконец, конфликт на территории Украины – все это далекое эхо того страшного послереволюционного периода, когда брат шёл на брата, когда люди не хотели друг друга слушать и слышать.

          Преодолеть эту национальную катастрофу окончательной победой одной из сторон – невозможно, хотя бы потому, что сторон было гораздо больше, чем две.

          Мой прапрадед, большевик из Бердянского района, безуспешно ездил на переговоры к Нестору Махно в Гуляй-Поле. Кому надо победить – белым, против которых бились те и другие, красным, к которым относился мой предок, или анархистам? Эх, яблочко, цвета спелого...

          В Якутии Гражданская война шла дольше, кровавее и бессмысленнее, чем в других регионах России. Под каток то красных, то белых попадали одни и те же семьи. Хрестоматийной (правда, полулегендарной) стала история уничтожения Спасского мужского монастыря – сначала пришли белые и забрали на свои нужды хлеб, потом пришли красные и просто лишили обитель средств к существованию.

          Фото: Lodewijk Hermen Grondijs/Wikipedia

          Кому интересна эта страница этой истории – могут прочитать «Зимнюю дорогу» Юзефовича. А мы из исторической литературы перенесемся в современную реальность.

          Якутск, 28 августа 2018 года, Преображенский собор. В храме стоят внук и правнук белого генерала Анатолия Пепеляева и внучка и правнук красного командира Ивана Строда. В первой трети 1923 года между отрядами Строда и Пепеляева произошло страшное столкновение в Амгинском районе Якутии, вошедшее в историю как «Ледяная осада в Амге». Строд победил. Пепеляев должен был быть расстрелян, но его помиловали и сослали, а потом разрешили жить в Воронеже. Но Большой Террор их уравнял – сначала, в 1937 году, был расстрелян Строд, а потом, в 1938-м, и Пепеляев.

          Москва, Узбекистан, США – вот как раскидало их потомков. Собрались почти случайно. Московская исследовательница Татьяна Сибгатуллина нашла в Басманном тупике последний перед арестом адрес Строда, добилась установки на здании мемориальной доски, а потом отправилась в Воронеж, где нашла дом, где также перед арестом жил Пепеляев.

          Правда, здесь табличку пока не установила – уточняет кое-какие детали. Потом она нашла потомков обоих исторических героев, это стало известно якутскому отделению Императорского Православного Палестинского общества и Якутской епархии. И по благословению якутского архиерея владыки Романа было решено закончить Гражданскую войну.

          Закончить единственным возможным путем – помолиться об упокоении и прощении грехов предков и о всех невинно убиенных в те страшные годы. В конце концов, прошлое стереть не удастся, а в будущее надо как-то идти и желательно вместе. Один народ, в конце концов.

          – Междоусобная война – это страшное событие, в нем не может быть правых и неправых, виноватых и невиновных, победителей или побежденных, – жестко говорит после заупокойной литии священник, отец Никандр. Никто не спорит.

          – Знаете, мы же все проиграли тогда. Они же, предки наши, хотели счастья своей стране. И воевали, уважая друг друга. Мы что-то должны понять, чтобы это не повторилось, – честно признается кто-то из гостей чуть позже, на поминальной трапезе.

          Потом долго спорят, что пошло не так и как никогда не возвращаться к братоубийству?

          Конечно, история не знает сослагательного наклонения. Вернуть прошлое нельзя, но что-то делать надо, как бы наивно и по-детски это ни звучало – в конце концов, прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана, травма, причем нанесенная не извне (как, например, Великая Отечественная война, которая более или менее, с нюансами, но объединяет весь народ), а изнутри.

          Лечение травмы – процесс долгий, трудный, причем как в случае травмы физической, так и психологической. Как христианка я уверена: Бог видит сердца людей, и если в этом сердце есть желание преодолеть грех братоубийства, если есть стремление простить и загладить ошибки и проступки – история поворачивает в верную сторону. На нашем примере – семья примиряется с семьей и становится одним народом.

          Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Первый акт примирения – уверена, совместная молитва. Для неверующих – просто за одним столом собраться. В принципе, важен любой символический акт единства.

          Второй – осознавание (подчеркиваю это слово: не осознание как законченное действие, а осознавание как процесс, высказываемый и принимаемый сознанием), что победителей нет.

          Третий акт – это как раз попытка если не исправить, то не повторить совершенных ошибок, их осмысление, проговаривание, усвоение. И в этом разговоре, вероятно, тяжелом и болезненном, мы придем к началу: в какой момент наших предков раскидало в разные стороны? Вернувшись в этот момент, мы и поймем, что именно его допускать нельзя. И не допустим.

          И это и есть история.


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