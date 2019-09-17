Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

На подъездах к собору пешим не было места

На паперти – водка-мартини, соболя-жемчуга

Но те, кто знал, знали, когда пойдут конвой и невеста

Лучше быть немного подальше, если жизнь дорога

Борис Гребенщиков «На ее стороне»

Никто не любит Ксению Собчак. Сначала ее не любили в качестве Ксюши Собчак, дочери Собчака. Потом ее не любили в качестве Ксюши Собчак, которая разлагает молодежь «Домом-2». Вы, кстати, когда-нибудь смотрели «Дом-2»? Я ни разу. Я слышала, к нему имеет какое-то отношение Ольга Бузова. Я долго не могла понять, кто это, но она то ли приезжала, то ли еще приедет в Якутск, и афиши с ее лицом попадаются в крупных торгово-развлекательных точках. Больше я не знаю про «Дом-2» вообще ничего. Хотя я общаюсь с людьми и старше себя, и младше. Это я к тому, что миф об опасности «Дома-2» для тех, кому за двадцать, мягко говоря, преувеличен.

Еще Ксению Собчак не любят за всякие гламурные передачи. Два названия даже я запомнила – «Блондинка в шоколаде» по телевизору и «Будни Барабаки» на радио. О чем они были – не помню.

Еще Ксения Анатольевна Собчак всех раздражает тем, что она богатая и наглая. И в оппозицию полезла как богатая и наглая. Правда, она там уже со всеми переругалась (или не со всеми еще?), но все равно. А еще она поддерживает пенсионную реформу – вот это я слышала своими ушами, она с Прилепиным дискутировала на каком-то телеканале. Короче, никто не любит Ксению Собчак. А тут она еще и венчаться решила. Говорят, по приколу.

Тут сделаем паузу и задумаемся. Существует огромное количество людей, которые совершают религиозные обряды с непонятными целями. Недавно был страшный скандал, когда некий батюшка пытался крестить годовалого ребенка полным погружением в купели для младенцев и чуть не разбил ему голову. Батюшка был рассержен на родителей, которые не знали ни «Отче наш», ни Символа Веры, а излил свой гнев на невинного ребенка. Чем в свою очередь вызвал гнев у широкой общественности. Самые разумные люди задались ключевым в этой истории вопросом: а зачем вообще крестить ребенка родителей, которые не знают и знать не желают ничего о вере, в которую его вроде как посвящают?

Но часть общественности снова возмутилась: что это, мол, за дела – зачем крестить? Принесли – крестите. «Уплочено». И вообще – таким вопросом вы обесцениваете духовную жизнь родителей (о чем это вообще?). И оправдываете негодяя в рясе.

Объяснять тут бесполезно: люди действительно уверены, что им оказывают услугу за деньги, а потому им должны. С другой стороны, и священнику проверить их искренность очень сложно. Безотносительно нашумевшей драмы про крещение головой об купель – сплошь и рядом приходят в храмы люди с просьбой крестить их немедленно, потому что сейчас они уедут на край света. Это не шутка, это очень актуально в наших широтах – человек может зайти в храм в Якутске и попросить крестить его в виде исключения без подготовки, потому что вообще-то он проездом из, предположим, поселка Белая Гора.

Сейчас объясню. От Белой Горы до поселка Хонуу, где служит ближайший священник – километров восемьсот по реке Индигирке, то есть еще и не в любое время года доберешься. Проверить, действительно ли человек постоянно живет в Белой Горе, священник в Якутске не может. Крестят на свой страх и риск. Священник в любой другой части страны, которому люди обещают, что будут жить по-христиански, но вот именно сейчас не могут подготовиться к крещению достойным образом, потому что уезжают в командировку на Северный Полюс, ложатся на опасную операцию или еще что-то, - тоже никак проверить их честность не может. И чаще всего крестит. Выслушивая впоследствии обвинения в профанации Таинства.

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С Венчанием все еще хуже. Венчать человека без подготовительной беседы не будут, даже если пара сейчас разбежится в разные стороны, потому что он – космонавт, улетающий в экспериментальный рейс на Марс, а она едет в Африку тестировать вакцину против лихорадки Эбола. Все равно, извольте выслушать, по какому поводу сейчас на вас будут надевать красивые венцы и водить по кругу в центре храма. Но в то же время, отказать человеку, пришедшему венчаться, практически невозможно. Если у пары есть свидетельства о Крещении (или нет свидетельства, но они сами свидетельствуют о том, что крещены), если при этом жених и невеста ранее не венчались (что тоже проверить довольно трудно) – их венчают. Даже если венчались раньше – тоже венчают, просто заранее подают прошение архиерею признать прежний брак недействительным в связи с разводом (документ прилагается) и прекращением совместной жизни. Не знаю ни одного человека, которому бы отказали.

То ли дело у братьев-католиков. Получить развод – очень сложно. Если развода нет, то венчание невозможно. Если нет венчания, тебя вообще к участию в таинствах не допускают, только на смертном одре причастят. Перед венчанием надо пройти целый курс молодого бойца – и это не одна беседа перед обрядом.

Так что у нас еще полный либерализм. Вот почему у нас могут венчаться телеведущая-политик Ксения Собчак, религиозно-индифферентная с уклоном в антиклерикализм, и режиссер Константин Богомолов, совершенно неверующий. Сказали, что покаялись и будут вести духовную жизнь – значит все так и есть, ура. Нет никаких оснований их не венчать. И вот только не надо начинать старую песню «Да просто они заплатили». Даже если бы Ксения Анатольевна была панкующей сатанисткой, а ее избранник – наркоманом с бульвара, но признали бы, что их образ жизни был неверен и надо меняться, а заплатили бы некий условный минимум – и тогда их венчали бы.

Короче говоря, священник храма Большое Вознесение поступил так, как был обязан по должностной инструкции и по долгу совести.

В принципе, этим можно было бы и закончить разговор, но в воздухе повисает молчаливый вопрос: «Ну и?» – и я рискну на него постараться ответить. Мне неведом внутренний мир рабов Божьих Сергея и Ксении. Если венчание – это просто деталь перфоманса «свадьба Собчак», наряду с катафалком (кстати, идея свадьбы в катафалке мне кажется довольно перспективной в том смысле, что ну правда же, пока смерть не разлучит), то это прискорбно, но это на их совести. Но в конце концов, сильно ли это отличается от венчания «по традиции»? Вот эта молодая не постеснялась сказать: «Когда еще в храме в короне постоишь?» – ну а что не так? Поговорите с любой невестой из не шибко «церковных». Скорее всего, примерно так и скажет – красиво, символично, торжественно. Так что осуждать не буду.

Интересно другое. Люди могут ругаться на продажных попов на джипах, злиться на слияние Церкви с властью (внутренний клерикал грустно смеется), сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, от проблемы семейного насилия до снижения уровня образования, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма (и именно православного, потому что в нашей стране он ближе) с какой-нибудь экзистенциальной нуждой. Поплакать ли о своей жизни никчемной, порадоваться ли о своем обретенном счастье. Потому что человек – существо религиозное, и даже испытывая недоверие к религиозным институтам, никуда не может уйти от религиозного поиска и как минимум от культовой обрядности. Потому что человек всегда ищет смысл. В этом смысле Бог уже победил всех атеистов и антиклерикалов, включая новорожденную ячейку общества Собчак-Богомоловых, причем даже на войну не пришел.

Кстати, есть еще один религиозный обряд, отказать в котором ну почти что совсем невозможно – только разве что над вовсе некрещеным совершить нельзя. Отпевание. Вот к этому мероприятию надо начать готовиться заранее, чтобы родным и близким, пришедшим с телом усопшего в храм, потом не заявили: «Да просто денег занесли».

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