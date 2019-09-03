Помогите бедным собрать детей в школу

Смотрю на график изменения доходов населения России с тоской. С 2014 года они неизменно падают. Нет, я без паники и без политических оценок – просто уровень жизни снижается.

В Якутии из-за тяжелого климата это бьет по самым слабозащищенным слоям населения, потому что если людям, работающим в добывающих компаниях, при снижении зарплаты надо просто затянуть пояса потуже, то у малоимущей многодетной семьи в буквальном смысле каждая копейка на счету. Три килограмма колотого гороха стоят сто пятьдесят рублей, два килограмма цыплят можно взять за триста рублей. Получится восемь-девять литров сытного супа, а это пять дней обедов для шести человек. А можно и сэкономить, взяв не два килограмма цыплят, а полтора. А еще можно сэкономить, поехав на оптовую базу.

В общем, если инфляция будет расти, а зарплата или пособие останутся на месте, на что-то средств не хватит – на коммунальные услуги, что зимой станет катастрофой, на элементарные лекарства, на одежду и обувь (и такое бывает: одни унты на пятерых детей, гуляют зимой по очереди, а летом – босиком), на ту же еду.

Одна наша подопечная звонила в слезах упомянутой в моей предыдущей колонке Анне Васильевне, координатору епархиального отдела по благотворительности: шестеро детей, один из них младенец, сожитель уехал на заработки (не факт, что вернется – сами понимаете, семья проблемная, да и гарантий он никаких не давал, ибо из детей его, если и его – только последний), старшие ходят в школу по очереди, потому что одежда только на двоих, живут в двухэтажном бараке-деревяшке «под снос», со щелями в пять сантиметров шириной, которую почему-то не сносят, а тут еще позавчера деньги закончились, вот ей соседка банку с остатками варенья отдала, дети поужинали хлебом с вареньем, а сегодня не завтракали, на обед уже денег нет. И не воскресенье – в воскресенье дети ходят в воскресную школу, там обедом кормим. Как раз сейчас отдел смог помочь совсем немножко. В общем, мы уже на свои деньги съездили в магазин и накупили для семьи сразу всего – курицы две, муки и масла (знаете, что малоимущим семьям надо дарить муку и масло? Вот знайте: когда еда кончается, они могут лепешки печь), круп, консервов, фруктов каких-то.

Еще одна женщина снимает комнату с восемью детьми. Она как раз работает. Устроиться смогла кое-как уборщицей в какую-то частную лавочку. Ее муж выгнал с детьми, без документов. Потом они снимали комнату в такой же деревяшке, так она сгорела. Еле выскочили с элементарными вещами. Вот пришла она, совершенно растерянная: у детей инфекция какая-то, на лекарства средств нет. Тоже дали ей копеечку. Она хорошая, не пропьет и на ерунду не потратит.

Что уж говорить про канцелярские товары! Не до жиру, быть бы живу.

Каждый год перед первым сентября мы собираем несколько десятков таких детей и дарим им товары для школы. Немного, но хотя бы самые элементарные вещи. И еще книжку (библейскую Книгу Ионы) с картинками и на трех языках – английском, русском и якутском. Пусть ребята иностранный подтягивают с помощью своих родных языков. Тоже образование.

Почему я уже во второй раз пишу про церковную благотворительность? В конце концов, это должно быть естественным – что Церковь помогает бедным. Это нормальное христианское поведение, что тут удивительного? Да и, в конце концов, не только Церковь этим занимается – в том же Якутске параллельно с нашей проходила городская акция «Собери ребенка в школу», и люди помогли не меньшему числу детей.

Объясню. Помощь в образовании детей должна стать делом общенародным. Потому что это вопрос национальной безопасности, не боюсь этого слова. Школьное образование – это «базовая» социализация для ребенка и подростка. Неграмотные и лишенные нормального общения дети, как минимум, пополнят ряды «социальных паразитов» – нищих, пьющих, бездомных, преступников. Как максимум – будут подобраны разного рода экстремистами и воспитаны-образованы в совершенно не нужном нам духе. Такие случаи бывали.

Адепты и агитаторы запрещенного в России ИГИЛ* были замечены в самых разных уголках России, и работают они самыми разными методами – играют на социальном неблагополучии, на отсутствии смысла в жизни, на безденежье, на несбыточном желании мир посмотреть… И вот уже организованы поездки в какую-нибудь Саудовскую Аравию, учиться в какое-то мутное учебное заведение, экипировка… Дальше понятно.

Неоязыческие группировки кажутся относительно безопасными, но в реальности экстремистский потенциал у них огромный. Пользуясь безграмотностью молодежи, руководители внушают им антиисторические и, как следствие, антигосударственные идеи.

Пожалуйста, если вы знаете, что у вас в городе или микрорайоне есть настолько неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Средства контрацепции тоже можете раздавать, но приложите и немного усилий, чтобы уже живые дети не заполняли тюрьмы и списки разыскиваемых.