Помогите бедным собрать детей в школу

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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Как сделать Башкирии «якшырак»

«Дожимать» – одно из любимых слов в нынешнем башкирском административном лексиконеФото: Олег Яровиков/пресс-служба и. о. главы Республики Башкортостан
После того, как и. о. главы Башкирии Радий Хабиров занял свой пост, неделя без увольнений чиновников в республике – редкость. Регион это потенциально богатый, но потерявший темп в развитии. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД своими глазами увидел, как Хабиров «дожимает» чиновничий аппарат и как находит компромисс между бизнесом и тем, что считается тут священным. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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              Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
              пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
              		 3 сентября 2019, 11:56

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              Смотрю на график изменения доходов населения России с тоской. С 2014 года они неизменно падают. Нет, я без паники и без политических оценок – просто уровень жизни снижается.

              В Якутии из-за тяжелого климата это бьет по самым слабозащищенным слоям населения, потому что если людям, работающим в добывающих компаниях, при снижении зарплаты надо просто затянуть пояса потуже, то у малоимущей многодетной семьи в буквальном смысле каждая копейка на счету. Три килограмма колотого гороха стоят сто пятьдесят рублей, два килограмма цыплят можно взять за триста рублей. Получится восемь-девять литров сытного супа, а это пять дней обедов для шести человек. А можно и сэкономить, взяв не два килограмма цыплят, а полтора. А еще можно сэкономить, поехав на оптовую базу.

              В общем, если инфляция будет расти, а зарплата или пособие останутся на месте, на что-то средств не хватит – на коммунальные услуги, что зимой станет катастрофой, на элементарные лекарства, на одежду и обувь (и такое бывает: одни унты на пятерых детей, гуляют зимой по очереди, а летом – босиком), на ту же еду.

              Одна наша подопечная звонила в слезах упомянутой в моей предыдущей колонке Анне Васильевне, координатору епархиального отдела по благотворительности: шестеро детей, один из них младенец, сожитель уехал на заработки (не факт, что вернется – сами понимаете, семья проблемная, да и гарантий он никаких не давал, ибо из детей его, если и его – только последний), старшие ходят в школу по очереди, потому что одежда только на двоих, живут в двухэтажном бараке-деревяшке «под снос», со щелями в пять сантиметров шириной, которую почему-то не сносят, а тут еще позавчера деньги закончились, вот ей соседка банку с остатками варенья отдала, дети поужинали хлебом с вареньем, а сегодня не завтракали, на обед уже денег нет. И не воскресенье – в воскресенье дети ходят в воскресную школу, там обедом кормим. Как раз сейчас отдел смог помочь совсем немножко. В общем, мы уже на свои деньги съездили в магазин и накупили для семьи сразу всего – курицы две, муки и масла (знаете, что малоимущим семьям надо дарить муку и масло? Вот знайте: когда еда кончается, они могут лепешки печь), круп, консервов, фруктов каких-то.

              Еще одна женщина снимает комнату с восемью детьми. Она как раз работает. Устроиться смогла кое-как уборщицей в какую-то частную лавочку. Ее муж выгнал с детьми, без документов. Потом они снимали комнату в такой же деревяшке, так она сгорела. Еле выскочили с элементарными вещами. Вот пришла она, совершенно растерянная: у детей инфекция какая-то, на лекарства средств нет. Тоже дали ей копеечку. Она хорошая, не пропьет и на ерунду не потратит.

              Фото: Александр Рюмин/ТАСС

              Что уж говорить про канцелярские товары! Не до жиру, быть бы живу.

              Каждый год перед первым сентября мы собираем несколько десятков таких детей и дарим им товары для школы. Немного, но хотя бы самые элементарные вещи. И еще книжку (библейскую Книгу Ионы) с картинками и на трех языках – английском, русском и якутском. Пусть ребята иностранный подтягивают с помощью своих родных языков. Тоже образование.

              Почему я уже во второй раз пишу про церковную благотворительность? В конце концов, это должно быть естественным – что Церковь помогает бедным. Это нормальное христианское поведение, что тут удивительного? Да и, в конце концов, не только Церковь этим занимается – в том же Якутске параллельно с нашей проходила городская акция «Собери ребенка в школу», и люди помогли не меньшему числу детей. 

              Объясню. Помощь в образовании детей должна стать делом общенародным. Потому что это вопрос национальной безопасности, не боюсь этого слова. Школьное образование – это «базовая» социализация для ребенка и подростка. Неграмотные и лишенные нормального общения дети, как минимум, пополнят ряды «социальных паразитов» – нищих, пьющих, бездомных, преступников. Как максимум – будут подобраны разного рода экстремистами и воспитаны-образованы в совершенно не нужном нам духе. Такие случаи бывали.

              Адепты и агитаторы запрещенного в России ИГИЛ* были замечены в самых разных уголках России, и работают они самыми разными методами – играют на социальном неблагополучии, на отсутствии смысла в жизни, на безденежье, на несбыточном желании мир посмотреть… И вот уже организованы поездки в какую-нибудь Саудовскую Аравию, учиться в какое-то мутное учебное заведение, экипировка… Дальше понятно.

              Неоязыческие группировки кажутся относительно безопасными, но в реальности экстремистский потенциал у них огромный. Пользуясь безграмотностью молодежи, руководители внушают им антиисторические и, как следствие, антигосударственные идеи.

              Пожалуйста, если вы знаете, что у вас в городе или микрорайоне есть настолько неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Средства контрацепции тоже можете раздавать, но приложите и немного усилий, чтобы уже живые дети не заполняли тюрьмы и списки разыскиваемых.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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