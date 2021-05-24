Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

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В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – посмотрели трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут ни при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается как наезд на русскую национальную идентичность. Подробности...

Славянская письменность стала кодом русской души

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских — мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием. Подробности...
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Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
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    Монахиня Елисавета (Сеньчукова)

    Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

    Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
    пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
    		24 мая 2021, 16:12

    Теперь о духовной стороне вопроса. Вообще ее там нет, но наши люди могут все, они ее и в конкурс попсы смогли протолкнуть. Потому что в России ведь как? Без духовности ни шагу. Читаю совершенно серьёзное высказывание:

    – Манижа русофобски совершила наступление на наши традиционные ценности, на традиционную семью!

    Тут я просто растерялась сначала. То есть я в курсе, что Манижа довольно антиклерикально и даже атеистически настроена, что она таки не сторонница традиционных ценностей (была бы сторонницей – поехала бы в Таджикистан) и все такое, но с этой, хм, композицией ее натурально можно вводить в патриаршую комиссию по семье.

    То есть человек рассказывает историю. Девушку, которая себя не на помойке нашла, убеждают, что ей надо срочно привести себя в порядок, найти мужика и родить, хотя бы и для себя, потому что все так делают, вот и сама росла в неполной семье. Девушка отвечает, что делать этого она не будет, резко напоминая о проблеме безотцовщины, которая крайне актуальна в нашем печальном в этом отношении обществе. В итоге она признаётся, что с этими и другими стереотипами приходится бороться безо всякой духовности.

    Ну и, если кто сомневался, что песня именно о безотцовщине и разрушении как раз традиционной семьи – заключительная строка как раз: «Сломанной family не сломать меня!». Но. ЛюдЯм, причём глубоко православным в том числе, показалось, что это наезд на традиционную семью. И совершенно понятно почему, и это катастрофа. В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут не при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается, как наезд на русскую национальную идентичность.

    Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС

    Страшно не это. Страшно, что это поддерживают православные. Те же самые православные, которые возмущаются ревизией Предания коварными европейцами, которые уже признали однополые браки, – не просто ревизируют, а вообще игнорируют не то что Предание, а просто элементарные христианские ценности. Прикрываясь борьбой со всем этим ужасным феминизмом.

    Кажется, совершенно понятно, почему у нас сильно меньше 5% практикующих православных. Потому что отказываются видеть и поддерживать исконно наши мотивы и тренды в современных тенденциях – видимо, из страха «зашквариться». А они, мотивы эти, есть, потому что как бы не пересматривали Писание и Предание в свете современных исканий, пересматривают все же именно Писание и Предание. Мир уже был христианским, и он от этого никуда не денется, из кожи не выпрыгнешь. «Зашквара» в признании этого никакого. Зато в отторжении от него происходит классика «выплеснуть младенца с водой». Традиционная семья – это и есть тот несчастный младенец.

    Источник: блог Елизаветы Марии Сеньчуковой

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