Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Теперь о духовной стороне вопроса. Вообще ее там нет, но наши люди могут все, они ее и в конкурс попсы смогли протолкнуть. Потому что в России ведь как? Без духовности ни шагу. Читаю совершенно серьёзное высказывание:

– Манижа русофобски совершила наступление на наши традиционные ценности, на традиционную семью!

Тут я просто растерялась сначала. То есть я в курсе, что Манижа довольно антиклерикально и даже атеистически настроена, что она таки не сторонница традиционных ценностей (была бы сторонницей – поехала бы в Таджикистан) и все такое, но с этой, хм, композицией ее натурально можно вводить в патриаршую комиссию по семье.

То есть человек рассказывает историю. Девушку, которая себя не на помойке нашла, убеждают, что ей надо срочно привести себя в порядок, найти мужика и родить, хотя бы и для себя, потому что все так делают, вот и сама росла в неполной семье. Девушка отвечает, что делать этого она не будет, резко напоминая о проблеме безотцовщины, которая крайне актуальна в нашем печальном в этом отношении обществе. В итоге она признаётся, что с этими и другими стереотипами приходится бороться безо всякой духовности.

Ну и, если кто сомневался, что песня именно о безотцовщине и разрушении как раз традиционной семьи – заключительная строка как раз: «Сломанной family не сломать меня!». Но. ЛюдЯм, причём глубоко православным в том числе, показалось, что это наезд на традиционную семью. И совершенно понятно почему, и это катастрофа. В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут не при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается, как наезд на русскую национальную идентичность.

Страшно не это. Страшно, что это поддерживают православные. Те же самые православные, которые возмущаются ревизией Предания коварными европейцами, которые уже признали однополые браки, – не просто ревизируют, а вообще игнорируют не то что Предание, а просто элементарные христианские ценности. Прикрываясь борьбой со всем этим ужасным феминизмом.

Кажется, совершенно понятно, почему у нас сильно меньше 5% практикующих православных. Потому что отказываются видеть и поддерживать исконно наши мотивы и тренды в современных тенденциях – видимо, из страха «зашквариться». А они, мотивы эти, есть, потому что как бы не пересматривали Писание и Предание в свете современных исканий, пересматривают все же именно Писание и Предание. Мир уже был христианским, и он от этого никуда не денется, из кожи не выпрыгнешь. «Зашквара» в признании этого никакого. Зато в отторжении от него происходит классика «выплеснуть младенца с водой». Традиционная семья – это и есть тот несчастный младенец.

Источник: блог Елизаветы Марии Сеньчуковой