Клиповое мышление показывает умение быстро думать

У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся.

Каждый год мы проводим в городе Алдане большое молодежное мероприятие – медиафорум. Собираем человек сто пятьдесят старшеклассников и студентов (в основном ссузов) со всей Якутии и учим их новости писать, интервью брать, ролики снимать. Вот с роликами в этом году интересно получилось.

Мастер-классы проводили совершенно светские ребята – студенты из Московского института культуры и Арктического института культуры и искусства. В последний день несколько групп участников должны были представить снятые по собственным сценариям трех-пятиминутные короткометражки. Как выяснилось, у детей (самым старшим едва девятнадцать исполнилось) с креативным мышлением все отлично. Нам представили несколько полноценных, хоть и коротких, фильмов.

Получились такие темы:

– пародии на фильмы ужасов, высмеивание штампов и банальностей;

– трудности социализации (сюжет: мальчик не может общаться со сверстниками, пока те не демонстрируют ему полное принятие в противовес пугающему его одиночеству);

– разрешение конфликта между дружбой и любовью (сюжет довольно стандартный: мальчик встречается с девочкой, ее подруга в него влюблена и безуспешно пытается соблазнить, но в итоге осознает, что была неправа. Зато исполнение блистательно: и сыграно, и снято, и саундтрек – песня Хойзера «Take Me to Church», что само по себе прекрасно);

– постоянный страх сексуального насилия, преследующий современную девушку в небольшом городе (сюжет: девушка убегает от группы парней, в какой-то момент за ней следует незнакомый молодой человек, пытаясь ее защитить. Она не верит в его искренность… Конечно, хэппи-энд, дружба, любовь, чай с тортом и даже «пять лет спустя» – счастливая семейная пара с ребенком, но в центре фильма – страх как социальная проблема);

– отцы и дети (в одном из роликов поднимается тема профилактики подросткового суицида);

– домашнее насилие и пагубность его декриминализации (избитую матерью девочку уводит из дома живущая отдельно старшая сестра. Слоган: «Один закон – тысячи жизней»).

Повторяю: все ролики – максимум по пять минут. Снимали на мобильники, монтировали в простейших редакторах. За это время авторы успели использовать только что полученные знания (усвоенные, между прочим, очень неплохо), раскрыть сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой, создать эмоциональное напряжение и возбудить (а затем удержать) внимание зрителя.

Преимуществ у короткой формы любого произведения много, одно из них очевидно: в пятиминутном ролике «налажать» сложнее, чем даже в пятнадцатиминутном. С другой стороны, и развернуться сложнее. Ребята смогли. Потому что у них то самое клиповое мышление. Они умеют быстро думать и придумывать, быстро воплощать, быстро рассказывать истории и быстро усваивать информацию.

Хотите, чтобы молодежь вас слушала? Лейте меньше воды. Боитесь, что они «Войну и мир» не осилят по причине большого количества букв? Не переживайте, прочитают краткое содержание, заинтересуются и сядут читать. Медленно, усваивая информацию короткими блоками, затем соединяя их. Вы тоже не в один присест романы-эпопеи проглатываете. Кстати, поднимите руки – кто из вас в школе «Войну и мир» прочитал целиком?