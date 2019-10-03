Клиповое мышление показывает умение быстро думать

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Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
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ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

В одной короткой фразе «рекламщики» ФБР налепили сразу три грубых ошибкиФото: ВЗГЛЯД
Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие? Подробности...
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Прошедших «Бастион» журналистов лишили стоп-слова

По словам выпускников «Бастиона», курсы развеивают всякие романтические иллюзии о войнеФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Организаторы курсов «Бастион» учили военкоров, как беречь себя на линии фронта, однако вряд ли продумали линию собственной обороны с юридической стороны. Получивший на курсах травму репортер МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов подал на «Бастион» жалобу, причем не в суд, а сразу в СК. И тут выяснилось, что организаторы, похоже, забыли взять с курсантов расписки об отсутствии претензий «в случае чего». Подробности...
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Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Клиповое мышление показывает умение быстро думать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся. Подробности...

Как сегодня оценивают октябрь 1993-го

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Они готовились умирать за родину – но Родина раздвоилась, и невозможно было понять, за кого умирать. Они подчинялись приказу, выполняли свой служебный долг – а люди, которые ими руководили, тешили свои личные или же политические амбиции. Подробности...
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Российские журналисты участвуют в гибридной войне против России

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Российские издания подхватили публикацию норвежских СМИ о «высадке российских войск в Норвегии». «Новая газета» опубликовала то, что сочла доказательством присутствия российских спецназовцев на норвежской территории, в частности, Шпицбергене. Почему этим доказательствам нельзя верить и какие шитые белыми нитками нелепости в них присутствуют? Подробности...
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    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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              Клиповое мышление показывает умение быстро думать

              Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
              пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
              		 3 октября 2019, 17:45

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              У современных молодых людей клиповое мышление. Да и не только молодых. Мне тоже все сложнее читать длинные статьи и смотреть длинные новостные сюжеты. Тупеем? Поспорю. Возможно, напротив – развиваемся.

              Каждый год мы проводим в городе Алдане большое молодежное мероприятие – медиафорум. Собираем человек сто пятьдесят старшеклассников и студентов (в основном ссузов) со всей Якутии и учим их новости писать, интервью брать, ролики снимать. Вот с роликами в этом году интересно получилось.

              Мастер-классы проводили совершенно светские ребята – студенты из Московского института культуры и Арктического института культуры и искусства. В последний день несколько групп участников должны были представить снятые по собственным сценариям трех-пятиминутные короткометражки. Как выяснилось, у детей (самым старшим едва девятнадцать исполнилось) с креативным мышлением все отлично. Нам представили несколько полноценных, хоть и коротких, фильмов.

              Получились такие темы:
              – пародии на фильмы ужасов, высмеивание штампов и банальностей;
              – трудности социализации (сюжет: мальчик не может общаться со сверстниками, пока те не демонстрируют ему полное принятие в противовес пугающему его одиночеству);
              – разрешение конфликта между дружбой и любовью (сюжет довольно стандартный: мальчик встречается с девочкой, ее подруга в него влюблена и безуспешно пытается соблазнить, но в итоге осознает, что была неправа. Зато исполнение блистательно: и сыграно, и снято, и саундтрек – песня Хойзера «Take Me to Church», что само по себе прекрасно);
              – постоянный страх сексуального насилия, преследующий современную девушку в небольшом городе (сюжет: девушка убегает от группы парней, в какой-то момент за ней следует незнакомый молодой человек, пытаясь ее защитить. Она не верит в его искренность… Конечно, хэппи-энд, дружба, любовь, чай с тортом и даже «пять лет спустя» – счастливая семейная пара с ребенком, но в центре фильма – страх как социальная проблема);
              – отцы и дети (в одном из роликов поднимается тема профилактики подросткового суицида);
              – домашнее насилие и пагубность его декриминализации (избитую матерью девочку уводит из дома живущая отдельно старшая сестра. Слоган: «Один закон – тысячи жизней»).

              Повторяю: все ролики – максимум по пять минут. Снимали на мобильники, монтировали в простейших редакторах. За это время авторы успели использовать только что полученные знания (усвоенные, между прочим, очень неплохо), раскрыть сюжет с завязкой, кульминацией и развязкой, создать эмоциональное напряжение и возбудить (а затем удержать) внимание зрителя.

              Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

              Преимуществ у короткой формы любого произведения много, одно из них очевидно: в пятиминутном ролике «налажать» сложнее, чем даже в пятнадцатиминутном. С другой стороны, и развернуться сложнее. Ребята смогли. Потому что у них то самое клиповое мышление. Они умеют быстро думать и придумывать, быстро воплощать, быстро рассказывать истории и быстро усваивать информацию.

              Хотите, чтобы молодежь вас слушала? Лейте меньше воды. Боитесь, что они «Войну и мир» не осилят по причине большого количества букв? Не переживайте, прочитают краткое содержание, заинтересуются и сядут читать. Медленно, усваивая информацию короткими блоками, затем соединяя их. Вы тоже не в один присест романы-эпопеи проглатываете. Кстати, поднимите руки – кто из вас в школе «Войну и мир» прочитал целиком?


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