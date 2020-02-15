Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

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15 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Отечественные продукты полностью заменили импорт в магазинах

Россия повысила свою продовольственную безопасностьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
99% продуктов питания в российских магазинах произведены на отечественных предприятиях. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Еще недавно такая доля казалась просто невозможной. Но действительно – российское продовольствие не только заставило капитулировать западные продукты в России, но и намерено потеснить их за рубежом. Подробности...
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Конституция России станет ответом на вызовы времени

Владимиру Путину интересны самые разные предложения по поправкам к КонституцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Жизнь поменялась, и она требует изменений, в том числе и в Основном законе. Об этом заявил Владимир Путин, подводя итог своей встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Идущее сейчас обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.  Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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Украина настраивает Румынию против России

Разведывательный украинский корабль «Славутич» де-юре принадлежит Киеву, но де-факто под контролем КрымаФото: Красильников Станислав/ТАСС
Украина предложила Румынии вместе «противостоять» России в Черноморском регионе. Министры обороны обеих стран обсудили эти перспективы на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Киев договорился о таком же сотрудничестве с Турцией. Насколько услуги Киева могут быть полезны странам НАТО с военно-технической точки зрения и как такие намерения влияют на обстановку в регионе? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Оскаровского лауреата, фильм «Паразиты» почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в нем нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность. Подробности...

Мы достаточно настрадались от романтиков-революционеров

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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Монахиня Елисавета (Сеньчукова)

              Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

              Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
              пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
              		 15 февраля 2020, 15:00

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              В этом году на «Оскар» номинировались фильмы и качественные, и снискавшие доброжелательные отзывы простых зрителей, не критиков: «Джокер», «Однажды в… Голливуде», «Кролик Джоджо». Все они были заслуженно отмечены разными наградами, но лучшим фильмом признали наименее известный – «Паразиты» корейского режиссера Пон-Джу Хо.

              Я его посмотрела.

              Не буду спойлерить, тем более, что заинтересованные уже с сюжетом знакомы – скажу лишь, что столь тяжелым фильмам статуэтку не вручали со времен «Молчания ягнят» и «Пролетая над гнездом кукушки».

              Картину почему-то отнесли к комедийно-драматическому жанру, хотя ничего комедийного в ней нет. Впрочем, общий абсурд и «кровищща» в духе Тарантино, может быть, и сойдут за комедийность.

              В «Паразитах» можно найти несколько смысловых слоев. Сюжетный, разумеется –  захватывающая (хотя этически отвратительная) интрига, классически выстроенная драматургия: пролог, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Социальный – отношение «бедных» к «богатым». И психологический – развитие человеческого порока. И вот последнее – так тяжело, что приснопоминаемый «Левиафан» Андрея Звягинцева кажется именно что комедией.

              Фото: «Паразиты», Barunson E&A

              В принципе, пороки и грехи развиваются примерно одинаково: все начинается с вольности даже не в мысли, а так, позволить сделать ход страстишки, а потом из этого семечка начинает расти баобаб, захватывающий планету души человеческой, если позаимствовать метафору из «Маленького принца».

              Вот в «Паразитах» примерно то же: пьянство и зависть приводят к обману, обман – к подлости, подлость – к убийству случайному, случайное убийство – к кровавому побоищу. Пон-Джу Хо с подлинно восточной сосредоточенностью препарирует этот процесс, почти медитирует над ним, вглядывается в бездну, которая неизбежно начинает вглядываться – нет, не в него, а в зрителя. Игра корейских актеров совсем не похожа на европейскую: чуть заторможенная, слегка кукольная. Главных героев нет – почти все главные, даже второстепенные оказываются таковыми. Менее, чем второстепенные – фон, эпизоды.

              Неспешный ритм картины позволяет зрителю порефлексировать над поведением героев (над которым они сами рефлексировать в течение всего фильма даже не собираются). И в какой-то момент социальная и психологическая линия сплетаются в одну. Дело даже не в отношении бедных к богатым и богатых к бедным. Дело в том, что бедность – порок. Бедность – не как безденежье (в ней человек может сохранять и достоинство, и уют, и внутреннее тепло), а как образ жизни, грязный и пошлый.

              Бедность, за которой не остается места ничему, кроме бесконечного вранья, безделья, нищебродства, доходящего до абсурда. Бедность, которая не позволяет думать даже о малейшем улучшении своего быта, не говоря уж об интеллектуальном уровне. Бедность с удушающим запахом подвала, немытого тела, дешевого мыла, а в конечном итоге – просто помоев и банального человеческого дерьма, плывущего по залитой до подбородка квартире.

              Что касается богатства, то оно порок не само по себе, но оно – катализатор всех процессов распада. Глупый богач становится еще глупее, самовлюбленный – еще более самовлюбленным, завистливый и ревнивый культивирует в себе зависть и ревность, равнодушие пожирает человека в конечном итоге с головой. Итог тоже закономерен – распадается все, все поглощается смертью.

              При просмотре может показаться, что речь идет о паразитировании первых на вторых. Но  это – ошибка. Богатые настолько далеки от бедных ментально и настолько сосредоточены на себе, что видят в них только рабочую силу, даже не пытаясь копнуть в их жизнь, вглядеться в их лица и личности. Еще вопрос, кто тут больший паразит. Так что социальной справедливости не ждите – в начале фильма один из героев прихлопывает мелкого паразита и раздраженно сообщает: «Опять клопы». И не делает ничего, чтобы этих клопов устранить. Потому что незачем. Клопы – это норма жизни.

              С клопами все понятно, а вот с людьми – хуже. Строго говоря, их взаимоотношения и паразитированием-то назвать сложно. Пока все идет своим чередом, бедные работают на богатых, богатые платят бедным, и их сосуществование напоминает, скорее, взаимовыгодный симбиоз. Проблемы начинаются, когда порядок где-то нарушается. Вот тогда жди поножовщины. И от этого так тошно и безысходно, что даже завыть не хочется, потому что, как сказано у классиков, «никто не услышит».

              Великолепное кино.

              Никогда не буду пересматривать.


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