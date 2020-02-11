Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

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11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

Ужесточением формулировок Лавров пытается спасти Минские соглашения от деструктивного влияния американцевФото: Александр Щербак/ТАСС
Министр иностранных дел России выступил с жестким заявлением, в рамках которого прямо обвинил США в попытке сорвать миротворческий процесс в Донбассе. По словам Сергея Лаврова, именно американцы стоят за демаршем Киева, отказавшегося от разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. Так глава МИД РФ пытается вбить клин между США и ЕС − и именно сейчас подобная тактика может сработать.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним Оскар, он же Награды Киноакадемии США. Ну да. Оскар уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...

США готовятся к ядерной войне

Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
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Триумф паразитов

Азамат Цебоев, журналист
Победа Пон Джун Хо на премии «Оскар» показала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд. Подробности...
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    Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

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              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 11 февраля 2020, 12:02

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              Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним Оскар, он же Награды Киноакадемии США. Наутро после вручения сайты пестрят воскликами: «Оскар уже не тот!», «Братская могила Оскаров!» и так далее. Как будто, честное слово, те юные авторы, которые заполняют «контентом» «ресурсы» вовсе не те, кто родился при Ельцине, а какие-то лос-анджелесские киномудрецы, которые отслеживают перипетии кинопроцесса года эдак с 1945-го. Ну да. Оскар уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Где, собственно, точка отсчета – идеальный «Оскар»? «Грязные улицы» Скорсезе или «Титаник» Кэмерона?

              На самом деле все меняется, меняется и «Оскар». Ну, кто еще вчера мог предположить, что абсолютно зарубежный фильм, без копейки американских денег, выиграет в номинации «Лучшая картина»? Конечно, в прошлые разы номинировались иностранные картины – та же «Жизнь прекрасна», «Почтальон», «Крики и шепот» и еще несколько штук.

              Но выиграли только корейские «Паразиты». Внезапно. Все уже привыкли, что у картин на иностранном языке нет никаких шансов – они должны были пастись в своей отдельной номинации. Более того – этому было некое даже объяснение – типа, американцы не любят смотреть иностранные картины и в прокате у них очень невелика аудитория. 

              Конечно, за недопредставленность талантливых иностранцев «Оскар» время от времени покусывали, но не сильно.  А потом нашлись и другие причины критиковать «Оскар» в соответствии с новым революционным подходом – за то, что мало черных актеров и режиссеров номинируется, за то, что недостаточно депутатов от женсовета, что неправильно и неполно представлено ЛГБТ-сообщество.

              Оскаровские вяло отбрехивались, потому что у них самих структура достаточно сложная, чтобы за всеми уследить. Голосуют-то и выдвигают гильдии, которых довольно много. И, кстати – «Лучшая картина года» это вообще единственная номинация, в которой на всех этапах имеют право участвовать все члены киноакадемии, независимо от принадлежности к той или иной гильдии. 

              Фото: AdMedia/Global Look Press

              Видимо, в этом году всех членов академии осенило посмотреть выдающийся южнокорейский кинематограф, который сейчас на подъеме, и они все разом обалдели от «Паразитов» режиссера по имени Пон Чжун Хо. Ну, может, они открыли Хо для себя на полгода позже Европы, которая уже награждала «Паразитов» в Канне.

              С другой стороны, кого ни спроси – буквально все видели его картину про поезд, несущийся по кругу – «Сквозь снег» (Snowpierсer). Пост-апокалипсис, восстание угнетенных, все дела. Хотя, наверное, в таком прокатном успехе «Сквозь снег» большая доля работы компании The Weinstein. За четыре года до того, как, собственно, самого Харви Вайнштейна с позором изгнали из его собственной компании. 

              Новый фильм Чжун Хо уже чист от всяческих ассоциаций с опальным кино-олиграхом, иначе не видать бы ему никакого «Оскара». Голливудский райком зарубил бы кандидата на самом старте. Но фильм-то реально хороший. Людям нравится. Не зря же Пон Чжун Хо всюду говорит, что он вырос на фильмах Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино. (Кстати, режиссер ростом 1м 82 см, так что шутка про Макаревича и карлика – «я вырос на ваших песнях» – не прошла).

              Но вот что странно – в этом году оба его «учителя» тоже сняли по очень хорошему фильму, но четыре Оскара все-таки ушли к ученику. Неужели он настолько превзошел своих кумиров? Не думаю.

              Тем не менее, будем считать, что поощрительный приз в виде второго в жизни «Оскара» для Брэда Питта («Однажды в Голливуде») заработал и Тарантино. Питта наградили опять за лучшую роль второго плана. Но последний фильм Квентина Тарантино настолько хитро устроен, что я бы, например, навскидку не смог точно определить у кого там главная роль. Даже ДиКаприо сразу на ум не приходит. Главная роль там у крепко засевшего ужаса голливудских мажоров перед бандой Мэнсона. И Тарантино лечит раны, переписывая историю.

              Кстати, еще один застарелый ужас – перед Гитлером, перерабатывается еще одной психотерапевтической картиной «Кролик Джо Джо», которой дали «Оскар» за лучшую экранизацию. Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту. Так что пусть будет «Кролик».

              Про номинацию «Лучшая главная роль» было понятно уже давно – потому что было видно, как надувают Хоакина Феникса в «Джокере». Хоакин –прекрасный актер, только проблема в том, что набор этюдов, которые он демонстрирует весь фильм, это немного не то, то называется «лучшая главная роль».

              Лучшая женская роль у Рене Зельвегер за роль Джуди Гарланд в фильме «Джуди» – это не только признание актерского мастерства, но, в принципе, это довольно американская история. Потому что для американцев Гарланд – это нечто: эпоха, кумир, владычица влажных снов поколения «старых белых мужчин». Для остального мира – вряд ли. Любопытно, что номинировали также Шарлиз Терон за фильм «Бомба», где три женщины выступают против основателя медиа-империи Fox News, главного врага демократической CNN. И просто удивительно, что ностальгия по Гарланд победила плохо замаскированную антитрампистскую агитку. Может, действительно, «Оскар» уже не тот?

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