Богомолов и Собчак — современные герои «Бесов»

Я, конечно, понимаю, что русские образованные люди склонны искать скрытые смыслы в событиях, в которых смысла на самом деле нет. Однако свадьба Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова — это не просто очередная новость из раздела «Светская хроника». То, что увидела столица и вместе с ней вся Россия, является исключительным и знаковым событием для общества в целом и совершенно не из-за «звездности» персонажей-участников.

Бесчисленные репортажи до, во время и после громкой свадьбы оставили у многих отчетливое и тяжелое чувство, что на наших глазах и при нашем онемелом согласии, происходит публичное и просто невероятное по своему цинизму глумление над очень важными и серьезными для большинства людей вещами. Свадьба, ставшая чередой изощренной и циничной подмены нравственных символов и общепринятых норм, словно выверченная наизнанку скоморошья шуба, выглядела натуральным бесовством даже для человека вполне свободных нравов.

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Собчак и Богомолов последовательно и продуманно высмеивали каждый ключевой момент свадебного ритуала. Вместо свидетеля – надувная кукла, похоронный катафалк как способ вышучивания церковной клятвы «Пока смерть не разлучит нас». И апофеозом – церковное венчание, подмененное отвратительным кривлянием в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Тут вообще – особый замысел. То место, которое мы двести лет знали, как церковь, где венчался Александр Пушкин, превратилось в «церковь, где венчались Собчак с Богомоловым». Общенациональная, более того – даже внерелигиозная святыня была превращена в маскарадный зал. Никакие жалкие объяснения, что церковь принимает всякого грешника, тут не работают. Это было открытое и изощренное глумление над церковным Таинством и русской культурой и историей одновременно.

Кстати, нижегородская часовня, где в 2003 году «повенчали» гомосексуальную пару, позже была разрушена. Что же теперь нам делать с этим несчастным местом? Что должны чувствовать прихожане этой церкви на Литургии, и чем руководствовался настоятель этого храма, 82-летний протоиерей отец Александр Ткачев и те церковные начальники, которые благословили его совершить это венчание?

Богомолов и Собчак — это чета современных ставрогиных, героя «Бесов» Достоевского. Типаж, к сожалению, очень распространенный среди образованных и благополучных людей, ставший такой приметой современной русской жизни. Этих «ставрогиных» очень много. Это те, кто иронизирует над «скрепами», кто ядовито оскорбляет «религиозное мракобесие» и смеется над патриотизмом, как уделом недалекого нищего быдла.

По странному недоразумению, условные собчаки и богомоловы считаются культурной и интеллектуальной элитой страны. Ну, или они сами до такой степени уверены в этом статусе, что легковерные обыватели невольно принимают эту убежденность, как очевидный факт. То, что еще 50 лет назад считалось бы грязной историей, сюжетом для треш-драмы, нынче продается бестолковой публике, как романтическая история современных Ромео и Джульетты. А немолодые уже жених с невестой открыто ржут над нелепыми простаками, упиваясь своим бесстыдством.

Ставрогины знают, что делают. Современный человек растерян, он чувствует себя одиноким и оставленным, ему не на что в жизни опереться. Люди собчачьей породы целенаправленно выбивают из-под него одну опору за другой. Опоры, которые удерживают человека от впадения в окончательное скотство и отчаянье. Они втолковывают, что любви нет, а есть только секс. Они настаивают, что брак устарел, а дети – излишество, доступное за деньги. Они проповедуют перверсию как норму, и уродство, как одну из форм красоты.

Недавно Ксения Собчак взяла совершенно жуткое интервью у Анастасии Волочковой. Выглядело это, как если бы над несчастным больным человеком, безответным деревенским дурачком, издевалась пьяная кодла. От этой картины опешила даже повидавшая всякого дерьма московская «элита», но все промолчали. В этом кругу не принято говорить мерзавцу, кто он есть. Да и хлопот потом не оберешься.

На ваш взгляд Для вас венчание в церкви, это: Красивая церемония

Религиозное таинство

Традиционное суеверие



Константин Богомолов, которого продают московской интеллигенции как второго (после Кирилла Серебренникова) театрального мессию, тоже работает исключительно в амплуа ниспровергателя святынь и авторитетов. В этом смысле Собчак и Богомолов, конечно, исключительно гармоничная пара, если только можно применить понятие «гармония» к этим людям. То, чем они занимаются – это не самовыражение и не поиски нового художественного смысла. В этом не было бы никакой беды, разве что их личной. Но, как это ни высокопарно звучит, вся их деятельность приносит в жизнь безусловное, химически чистое зло.

Терпимость и ирония по отношению к коллективным собчакам и богомоловым совершенно неуместна. Они-то совсем не ироничны. За маской их иронии кроется дьявольская серьезность. Собственно, и то, что в профессиональном смысле они часто очень успешны – свидетельство того, что эти люди исключительно серьезно относятся ко всему, за что берутся. Идет ли речь о театральной постановке, Доме-2 или президентских выборах.

Многие предлагают смотреть на происходящее, как на форму шоу-бизнеса, мол, все не всерьез. Только, как по мне, хихикать над мерзавцем, который над тобой глумится, может либо дурак, либо трус.