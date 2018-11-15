В РПЦ оценили решение Константинополя распустить русскую архиепископию в Европе

Замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов считает, что в отмене Константинопольской патриархией прежде принятых ею решений нет ничего нового. Так он прокомментировал информацию о намерении Константинополя распустить архиепископию РПЦ в Европе.

«Если Константинопольская патриархия отменила акт о передаче Киевской митрополии в состав Московского патриархата, принятый еще в 17 веке, то, что уж говорить о более поздних ее решениях»? – заметил протоиерей Николай Балашов.

Балашов также напомнил, что вступление русских православных приходов западной Европы в состав Константинопольского патриархата в 1930 году имело временный характер, и было обусловлено тяжелым положением церкви в советской России.

«Мы ожидаем официальную информацию, которой пока не было», – заключил Балашов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Такое решение принято Синодом, в ходе которого был отменен патриарший томос 1999 года, сообщают источники.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Напомним, в Стамбуле 27-29 ноября проходит Синод Константинопольской церкви. Основной темой обсуждения должен стать вопрос отделения церкви от государства в Греции, но ожидается, что будет затронута и проблема предоставления автокефалии Украине.

Ранее секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук говорил, что в Константинопольском патриархате все больше клириков и мирян выступают против своего патриарха Варфоломея.