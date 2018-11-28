Константинополь оправдался за роспуск русской архиепископии в Европе

Решение о роспуске архиепископии приходов русской традиции в Европе обосновано намерением укрепить с ними связь, заявили в Константинопольском патриархате.

«Сегодняшнее решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата», – говорится в коммюнике проходящего в Стамбуле Синода, передает «Интерфакс».

В документе отмечается, что решение «отвечает пастырским и духовным потребностям нашего времени при полном уважении канонического права и духовной ответственности».

Напомним, Константинопольский патриархат принял решение о роспуске архиепископии русских православных церквей в Европе, отменив патриарший томос 1999 года.

В РПЦ комментировали это решение Константинополя.